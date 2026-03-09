Balenciaga: Το Euphoria μπήκε στην πασαρέλα του Παρισιού

Στο νέο show του Balenciaga στο Παρίσι, ο Sam Levinson συνδιαμόρφωσε την ατμόσφαιρα που ήθελε ο Pierpaolo Piccioli. Το σκοτεινό, στιλιζαρισμένο βλέμμα του Euphoria πέρασε κατευθείαν στη νέα εικόνα του οίκου.

Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ο Balenciaga επέλεξε να μη στηρίξει το νέο του show μόνο στα ρούχα. Για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, ο Pierpaolo Piccioli συνεργάστηκε με τον Sam Levinson, τον δημιουργό του Euphoria, και έστησε μια παρουσίαση που αντλούσε καθαρά από τη γλώσσα της σειράς.

Facebook Twitter Μέσα στο σκηνικό του show του Balenciaga για το φθινόπωρο του 2026. Φωτογραφία: Courtesy of Balenciaga

Το show κινήθηκε μέσα σε χαμηλούς φωτισμούς, δυνατή μουσική και εικόνες που παρέπεμπαν ευθέως στον κόσμο του Euphoria. Στις οθόνες εμφανίζονταν νυχτερινά τοπία της πόλης και υλικό από τον νέο κύκλο της σειράς, ενώ η συλλογή έφερε το ίδιο μείγμα έντασης, υπερβολής και νευρικής νεότητας που έκανε το Euphoria τόσο αναγνωρίσιμο. Glossy μαύρα, σκληρά νέον, γυμνά πόδια, στενά φορέματα, δέρμα και σκούρα γυαλιά έδωσαν στην πασαρέλα μια ένταση πιο κοντά στην οπτική γλώσσα της τηλεόρασης και του σινεμά παρά σε ένα συνηθισμένο luxury show.

Ο Piccioli είπε ότι ήθελε να αποτυπώσει «μια εικόνα αυτής της γενιάς» και ότι αυτό που τον συνδέει με το Euphoria είναι ο τρόπος με τον οποίο η σειρά βρίσκει φως μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να κρίνει τους χαρακτήρες της. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το ενδιαφέρον της συνεργασίας. Ο Balenciaga δεν δανείστηκε απλώς ένα γνωστό τηλεοπτικό όνομα, αλλά έναν έτοιμο κώδικα εικόνας, συναισθήματος και νεανικής έντασης που έχει ήδη περάσει βαθιά στο κοινό της σειράς.

Αυτό κάνει την είδηση πιο ουσιαστική από ένα απλό fashion crossover. Η πολυτελής μόδα δεν αρκείται πια σε γνωστά πρόσωπα, front rows και celebrity θόρυβο. Χρειάζεται όλο και περισσότερο αφηγήσεις που φέρνουν μαζί τους αναγνωρισιμότητα, επιθυμία και κοινό. Το Euphoria προσφέρει ακριβώς αυτό: μια ήδη δοκιμασμένη αισθητική νεότητας, ευθραυστότητας και υπερέντασης.

Για τον Balenciaga, αυτή η συνεργασία λειτουργεί και σαν δήλωση κατεύθυνσης για τη νέα περίοδο του οίκου υπό τον Piccioli. Δεν αρκεί να ξανασυστήσει μόνο τη γυναίκα Balenciaga. Πρέπει να ξαναχτίσει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο τη βλέπουμε. Σε αυτό το show, αυτό το πλαίσιο δεν φτιάχτηκε μόνο από σιλουέτες και υφάσματα, αλλά και από εικόνα, μουσική και αφηγηματική ένταση.

Με αυτή την έννοια, ο Balenciaga δεν έφερε απλώς το Euphoria στην πασαρέλα του Παρισιού. Χρησιμοποίησε μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές αισθητικές των τελευταίων χρόνων για να δώσει στο show του μεγαλύτερο βάρος και πιο καθαρό στίγμα. Και αυτό λέει κάτι ευρύτερο και για τη μόδα σήμερα: δεν αρκεί πια ένα δυνατό ρούχο. Χρειάζεται και μια ισχυρή αφήγηση γύρω του.