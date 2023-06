O Mr Big επιτίθεται στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Μου χρωστάει μια συγνώμη»

Ο Κρις Νοθ ισχυρίζεται ότι οι 3 ηθοποιοί του Just Like That έκοψαν μαζί του κάθε επαφή, όταν γυναίκες τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση, χωρίς, όμως, να υπάρχει επίσημη κατηγορία σε βάρος του

Παραγκωνισμένος και τοποθετημένος στον «πάγο» ένιωσε ο Κρις Νοθ από τις συμπρωταγωνίστριές του στο Sex and the City και στο ...And Just Like That ύστερα από τις σε βάρος του καταγγελίες γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο Νοθ, γνωστός για την ερμηνεία του ως Mr. Big και κυκλοθυμικός σύντροφος της Κάρι Μπράντσο, θεωρεί οτι τόσο η τηλεοπτική του αγαπημένη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, όσο και οι συμπρωταγωνίστριες της, του χρωστάνε μία συγνώμη για την απαράδεκτα ψυχρή συμπεριφορά τους, όπως αποκάλυψε πηγή κοντά στον ηθοποιό στο RadarOnline.com .

«Δεν τον καλούν στα πάρτι τους. Δεν του εύχονται σε γιορτές και στα γενέθλιά του, ούτε η Πάρκερ, ούτε η Ντέιβις, ούτε η Νίξον», ανέφερε στο site η ιδια πηγή και συνεχίζει: «Αναρωτιέται γιατί η Πάρκερ συνεχίζει να του φέρεται έτσι και να τον κρατάει στον πάγο».

Κατά την ίδια πηγή, ο 68χρονος ηθοποιός νιώθει αδικημένος, δεδομένου ότι δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ επισήμως κατηγορίες, ενώ υποστηρίζει ότι οι σεξουαλικές συνευρέσεις για τις οποίες κατηγορείται ήταν όλες συναινετικές.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του υπήρξαν καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση από πολλές γυναίκες λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του reboot του "Sex and the City" με τον τίτλο"And Just Like That", αλλά ο ίδιος αρνήθηκε σθεναρά τους ισχυρισμούς.

«Οι κατηγορίες εναντίον μου από άτομα που γνώρισα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες πριν, είναι κατηγορηματικά ψευδείς», είχε δηλώσει ο Νοθ τον Δεκέμβριο του 2021, προσθέτωντας: «Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να έχουν συμβεί πριν από 30 χρόνια ή πριν από 30 ημέρες. Όμως, το ‘όχι’ σημαίνει πάντα ‘όχι’ – και αυτό είναι ένα όριο που ποτέ δεν ξεπέρασα. Οι επαφές μου με αυτές τις γυναίκες ήταν πάντα συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην αμφισβητήσει κανείς τη χρονική στιγμή κατά την οποία έρχονται αυτές οι καταγγελίες στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω γιατί αποκαλύπτονται τώρα, αλλά ξέρω σίγουρα αυτό: δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες», είχε δηλώσει τότε ο ηθοποιός.

Παρά την κατηγορηματική άρνησή του τότε ο ηθοποιός απολύθηκε από μία σειρά παραγωγών στις οποίες συμμετείχε, μεταξύ των οποίων το "The Equalizer", ενώ διακόπησαν συνεργασίες του με διαφημιστικά πρότζεκτ και απομακρύνθηκε από το πρακτορείο του, A3 Artists, εν μέσω του σκανδάλου.

Τότε επίσης οι σεναριογράφοι του Just Like That τον «καταδίκασαν» σε θάνατο και εκεί τελείωσε η παρουσία του στη σειρά. Ο Mr Big άφησε την Κάρι χήρα, ενώ την ιδια περίοδο οι τρεις πρωταγωνίστριες προχωρούσαν σε μία δήλωση αλληλεγγύης προς τις καταγγέλλουσες.

«Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Ξέρουμε ότι όλο αυτό είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και τις επαινούμε γι’ αυτό τους το θάρρος», ήταν η τότε κοινή δήλωσή τους. Στο μεταξύ, η Πάρκερ ήδη από τον Μάιο του 2022 έχει παραδεχθεί ότι δεν μιλά πια με τον Νοθ και από τη στιγμή που είδαν το φως αυτές οι καταγγελίες.

Με στοιχεία από Page Six