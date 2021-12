Ο σταρ του “Sex and the City” Κρις Νορθ που έγινε διάσημος για τον ρόλο τού Mr Big στη δημοφιλή σειρά και το πρόσφατο reboot “And Just Like That,” κατηγορείται από δύο γυναίκες για σεξουαλική επίθεση.

Σε δημοσίευμα του The Hollywood Reporter που υπογράφει η Kim Masters, αναφέρεται πως οι δύο γυναίκες -που κατονομάζονται με τα ψευδώνυμα Ζόι και Λίλι, 40 και 31 χρόνων, αντιστοίχως, σήμερα- προσεγγίστηκαν πριν από μήνες από το ίδιο μέσο, ωστόσο αρνήθηκαν να αποκαλύψουν το οτιδήποτε.



Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα περιστατικά σημειώθηκαν το 2004 στο Λος Άντζελες και το 2015 στη Νέα Υόρκη.



Οι καταγγελίες

Στα 22 της η Ζόε δούλευε σε μια υψηλού κύρους εταιρεία του Λος Άντζελες με την οποία ο Νορθ είχε συχνά επαφές επαγγελματικού χαρακτήρα. «Έμπαινε στο γραφείο μου και με φλέρταρε. Κάπως κατάφερε να βρει τον αριθμό μου και μου άφηνε μηνύματα στο εταιρικό τηλέφωνο. Το αφεντικό μου έλεγε 'ο μίστερ Μπιγκ αφήνει μηνύματα στον τηλεφωνητή σου'», μηνύματα τα οποία η ίδια δεν έβρισκε ανησυχητικά.

Ο Νορθ φέρεται να κάλεσε την 22χρονη στην πισίνα του διαμερίσματός του στο Χόλιγουντ (παρότι την εποχή εκείνη ζούσε στη Νέα Υόρκη). Η Ζόι τον κατηγορεί πως κάποια στιγμή τη φίλησε και τα πράγματα κλιμακώθηκε όταν «εκείνος την τράβηξε προς το μέρος του, τη μετέφερε στο κρεβάτι, της κατέβασε το σορτς και το εσώρουχο και άρχισε να τη βιάζει από πίσω» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Ήταν εξαιρετικά οδυνηρό κι εγώ άρχισα να του φωνάζω ΄σταμάτα!'» αναφέρει η Ζόι. «Αλλά δεν σταμάτησε. Του είπα 'τουλάχιστον βάλε ένα προφυλακτικό' και άρχισε να γελάει».



Όταν τελείωσε, εκείνη είπε «συνειδητοποίησα πως υπήρχε αίμα στο πουκάμισό μου. Έφυγα από εκεί. Πήγα στο διαμέρισμα φίλου μου (στο ίδιο κτήριο)».



«Πήγε κατ'ευθείαν στο μπάνιο. Όταν βγήκε ήταν απόμακρη, ψυχρή. Γενικώς είναι ένα πολύ κοινωνικό, γλυκό, φιλικό άτομο. Ήταν μια πολύ αλλόκοτη αλλαγή» λέει το φιλικό πρόσωπο που στη συνέχεια πήγε τη Ζόι στο νοσοκομείο.



«Μου έκαναν ράμματα. Ήρθαν και δύο αστυνομικοί. Δεν τους είπα ποιος ήταν. Στο νοσοκομείο μού έδωσαν ένα φυλλάδιο συμβουλών και φάρμακα» λέει η ίδια.

Η Ζόι παραδέχεται πως είχε εφιάλτες και κρίσεις και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στη δουλειά. Το 2006 ζήτησε βοήθεια από εξειδικευμένο κέντρο για θύματα βιασμού. «Το έθαψα όσο πιο πολύ μπορούσα. Και μετά συνειδητοποίησα πως δεν έκανα σωστά και ζήτησα βοήθεια» παραδέχεται.



Χρόνια μετά, η Λίλι ήταν σερβιτόρα στο τμήμα VIP του πρώην νυχτερινού κέντρου Νο.8 της Νέας Υόρκης όταν γνώρισε τον Νορθ.

«Μου την έπεφτε ξεκάθαρα. Εγώ ένιωθα κολακευμένη. Ήξερα πως ήταν παντρεμένος το οποίο είναι ντροπιαστικό να το παραδέχομαι» αναφέρει η 25χρονη τότε Λίλι, στην οποία ο 60χρονος Νορθ ζήτησε ραντεβού.



Μετά από ένα ποτό, κατέληξαν στο διαμέρισμά του που «ήταν ένα απίθανο μέρος. Ακούγαμε μουσική και γύρω ήταν όλα αυτά τα βιβλία για τέχνη και μόδα. Προσπάθησε να με φιλήσει. Εγώ το διασκέδαζα με προσοχή. Ήταν μεγαλύτερος και έμοιαζε μεγαλύτερος. Συνέχισε να προσπαθεί και να προσπαθεί και να προσπαθεί και θα'πρεπε να του'χα πει ξεκάθαρα όχι και να είχα φύγει. Κι έπειτα, το επόμενο πράγμα που κατάλαβα ήταν πως είχε κατεβάσει το παντελόνι του και στεκόταν μπροστά μου» περιγράφει η Λίλι.



«Έκανε σεξ με εμένα πάνω του σε μια καρέκλα. Βρισκόμασταν μπροστά σε καθρέφτη. Εγώ έκλαιγα ενώ συνέβαινε. Όταν τελείωσε πήγα στην τουαλέτα και έβαλα τη φούστα μου. Ένιωθα φρικτά. Πλήρως βιασμένη. Όλα μου τα όνειρα με αυτόν τον σταρ που αγαπούσα για χρόνια, χάθηκαν» προσθέτει.

«Οι κατηγορίες από άτομα που γνώρισα πριν χρόνια ή και δεκαετίες είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να είναι πριν από 30 χρόνια ή πριν από 30 ημέρες - όχι σημαίνει πάντα όχι - αυτή είναι μια γραμμή που δεν πέρασα. Οι επαφές ήταν συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην αναρωτηθώ για το τάιμινγκ που αποκαλύπτονται οι ιστορίες. Δεν γνωρίζω με βεβαιότητα γιατί έρχονται τώρα στη δημοσιότητα, αλλά γνωρίζω το εξής: Δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες» αναφέρει με ανακοίνωσή του στο The Hollywood Reporter ο ηθοποιός.

Με πληροφορίες από Indiewire