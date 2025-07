Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Νέες εικόνες από τα γυρίσματα - «Η Μιράντα Πρίσλεϊ επέστρεψε»

Κυκλοφόρησαν νέες εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Πριν από δύο ημέρες, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της Αν Χάθαγουεϊ από τα γυρίσματα και τώρα στις νέες φωτογραφίες φαίνεται η Μέριλ Στριπ που επιστρέφει για τον εμβληματικό της ρόλο ως Μιράντα Πρίσλεϊ.

Οι νέες εικόνες είναι από τα γυρίσματα που έγιναν στις 23 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Miranda Priestly is officially back.



Meryl Streep films "The Devil Wears Prada 2" in New York City (photos: GC Images) https://t.co/h6tkFxl013 pic.twitter.com/ZNWa8evZZj