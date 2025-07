Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού και Πολίν Σαλαμέ προστέθηκαν στο καστ 

Μπορούν η Λούσι Λιου, ο Τζάστιν Θερού και η Πολίν Σαλαμέ να συλλαβίσουν σωστά το Gabbana;

Οι γνώσεις τους στον τομέα της μόδας θα δοκιμαστούν σύντομα, καθώς ανακοινώθηκε πως οι τρεις ηθοποιοί προστέθηκαν στο καστ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2». Και δεν θα είναι τα μόνα νέα πρόσωπα γύρω από το περιοδικό Runway. Θα πλαισιώσουν τη Μέριλ Στρυπ, Αν Χάθαγουέι, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι στο σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada». Στους ρόλους τους θα επιστρέψουν και η Τρέισι Τομς (Lily) και Τιμπορ Φέλντμαν (Irv Ravitz).

Η 20th Century Studios της Disney έχει αναλάβει την παραγωγή του σίκουελ, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή και αναμένεται να βγει στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, η ιστορία φέρεται να ακολουθεί την αρχισυντάκτρια του Runway, Miranda Priestly, καθώς προσπαθεί να βρει τα «πατήματά της» εν μέσω της παρακμής των παραδοσιακών εκδόσεων. Η Priestly έρχεται αντιμέτωπη με τον χαρακτήρα της Μπλαντ την άλλοτε βοηθό της, η οποία τώρα είναι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ενός ομίλου προϊόντων πολυτελείας, με διαφημιστικά κονδύλια που η Priestly χρειάζεται απεγνωσμένα.

Ο David Frankel, που σκηνοθέτησε την ταινία του 2006, και η Aline Brosh McKenna, που έγραψε το αρχικό σενάριο, επιστρέφουν για τη συνέχεια μαζί με την παραγωγό Karen Rosenfelt.

Η Λιούσι Λιου είναι περισσότερο γνωστή για την τριλογία «Οι Άγγελοι του Τσάρλι», το «Kill Bill» και, πιο πρόσφατα, το «Set It Up» και το «Presence» του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος συνεργάστηκε με τη Λούσι Λιου στην ταινία του 2003 «Charlie's Angels: Full Throttle», έχει έκτοτε πρωταγωνιστήσει στα «Miami Vice», «The Girl on the Train» και «Beetlejuice Beetlejuice». Η Πολίν Σαλαμέ, η μεγαλύτερη αδελφή του Τιμοτέ Σαλαμέ έγινε γνωστή από την κωμική σειρά του HBO Max «The Sex Lives of College Girls».