TV & MEDIA

ΤΩΡΑ!

TV & Media

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ο μπαμπάς θα είναι πάντα εδώ» - Η ανάρτηση μετά τη δικαστική διαμάχη

Η πρώτη ανάρτηση με τα παιδιά του μετά τη δικαστική διαμάχη με την εν διαστάσει σύζυγό του το προηγούμενο διάστημα

The LiFO team
The LiFO team
Άρης Μουγκοπέτρος: «Ο μπαμπάς θα είναι πάντα εδώ» - Η ανάρτηση μετά τη δικαστική διαμάχη Facebook Twitter
Φωτ. Άρης Μουγκοπέτρος / EUROKINISSI
0

Την πρώτη ανάρτηση στα social media μαζί με τα παιδιά του έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά την δικαστική διαμάχη με την εν διαστάσει σύζυγό του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να ευχηθεί στις κόρες του για τα γενέθλια τους με μία κοινή τους φωτογραφία, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κρύβοντας ωστόσο τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με δύο καρδιές, λόγω της νεαρής τους ηλικίας.

«Χρόνια πολλά, μικρές μου νεραϊδούλες. Ό,τι κι αν αλλάξει γύρω μας, ο μπαμπάς σας θα είναι πάντα εδώ, δίπλα σας. Σας αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο γνωστός μουσικός.

Υπενθυμίζεται ότι η εν διαστάσει σύζυγός του, τον είχε καταγγείλει ανήμερα των Χριστουγέννων για ενδοοικογενειακή απειλή, μετά από ένα περιστατικό που συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει με τα παιδιά τους.

Ωστόσο, κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο Τρίπολης.

 
TV & Media

Tags

0

ΤΩΡΑ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

TV & Media / Γιώργος Παπαδάκης: «Πολύ δύσκολη μέρα» - Οι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» τον αποχαιρέτησαν

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, που φέτος έχουν αναλάβει την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τη δική του αποχώρηση, θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο
THE LIFO TEAM
«Σκηνοθετικά πρόχειρη, δραματουργικά παιδαριώδης, ρητορικά καφενειακή»: Μια κριτική για τον «Καποδίστρια» που λογοκρίθηκε - Μικροπράγματα

TV & Media / «Σκηνοθετικά πρόχειρη, δραματουργικά παιδαριώδης, ρητορικά καφενειακή»: Μια κριτική για τον «Καποδίστρια» που λογοκρίθηκε - Μικροπράγματα

«Δεδομένου ότι πρόκειται για ταινία του Σμαραγδή, η ελληνική ανωτερότητα δε θα μπορούσε να μην τονίζεται με κάθε δυνατή -και καταγέλαστη- αφορμή»
THE LIFO TEAM
 
 