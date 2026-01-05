Άρης Μουγκοπέτρος: «Ο μπαμπάς θα είναι πάντα εδώ» - Η ανάρτηση μετά τη δικαστική διαμάχη

Την πρώτη ανάρτηση στα social media μαζί με τα παιδιά του έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά την δικαστική διαμάχη με την εν διαστάσει σύζυγό του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να ευχηθεί στις κόρες του για τα γενέθλια τους με μία κοινή τους φωτογραφία, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κρύβοντας ωστόσο τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με δύο καρδιές, λόγω της νεαρής τους ηλικίας.

«Χρόνια πολλά, μικρές μου νεραϊδούλες. Ό,τι κι αν αλλάξει γύρω μας, ο μπαμπάς σας θα είναι πάντα εδώ, δίπλα σας. Σας αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο γνωστός μουσικός.

Υπενθυμίζεται ότι η εν διαστάσει σύζυγός του, τον είχε καταγγείλει ανήμερα των Χριστουγέννων για ενδοοικογενειακή απειλή, μετά από ένα περιστατικό που συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει με τα παιδιά τους.

Ωστόσο, κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο Τρίπολης.