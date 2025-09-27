Η Μιράντα και ο Νάιτζελ ξανά μαζί; Το Μιλάνο φούντωσε τις φήμες για το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

Μάλιστα, η Άννα Γουίντουρ, η πραγματική έμπνευση πίσω από τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι, βρισκόταν επίσης στο κοινό

Οι παρευρισκόμενοι στο σόου της Dolce & Gabbana έμειναν άφωνοι όταν είδαν τη Μέριλ Στριπ και τον Στάνλεϊ Τούτσι να περπατούν μαζί, σε μία εικόνα που έμοιαζε να ξεπηδά κατευθείαν από το Ο Διάβολος φοράει Prada. Η εμφάνισή τους προκάλεσε αμέσως φήμες ότι πρόκειται για γύρισμα της πολυαναμενόμενης συνέχειας της ταινίας.

Η Στριπ, με μεγάλα γυαλιά ηλίου και καμπαρντίνα δεμένη στη μέση, και ο Τούτσι, σε κομψό κοστούμι με φουλάρι, θύμιζαν ξεκάθαρα τη Μιράντα Πρίστλι και τον Νάιτζελ Κίπλινγκ. Μάλιστα, η Άννα Γουίντουρ, η πραγματική έμπνευση πίσω από τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι, βρισκόταν στο κοινό.

Όπως ήταν λογικό, τα social media πήραν φωτιά, με χρήστες να αναρωτιούνται αν η σκηνή που έζησαν οι καλεσμένοι ήταν απλώς ένα λαμπερό fashion moment ή… κινηματογραφικό γύρισμα.

Η σύμπτωση είναι αξιοσημείωτη: μόλις πρόσφατα, η 20th Century Studios ανακοίνωσε επίσημα ότι το The Devil Wears Prada 2 βρίσκεται σε παραγωγή, με προγραμματισμένη πρεμιέρα την 1η Μαΐου 2026. Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ και η σεναριογράφος Αλίν Μπρος ΜακΚένα επιστρέφουν, ενώ το λαμπερό καστ περιλαμβάνει ξανά τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.

the cut to Anna Wintour at the end😭🤣 who would have thought we'd ever see Miranda Priestly and her in the same room 😭pic.twitter.com/RU3mH3u5nh — /ˈtinɑ/ ⎕ (@hazyheadbigcity) September 27, 2025

Στο σίκουελ, η ιστορία τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή, όπου η Μιράντα Πρίστλι καλείται να αντιμετωπίσει την παρακμή της έντυπης μόδας. Η Έμιλι Τσάρλτον, πρώην βοηθός της, έχει πλέον εξελιχθεί σε υψηλόβαθμο στέλεχος πολυτελούς ομίλου και κρατά στα χέρια της τα διαφημιστικά budgets που η Μιράντα χρειάζεται απεγνωσμένα. Το νέο αυτό power clash υπόσχεται εντάσεις και ανατροπές.

Επιπλέον, έχουν ανακοινωθεί νέες προσθήκες στο καστ, όπως ο Κένεθ Μπράνα (ως σύζυγος της Μιράντα), η Λούσι Λιου, ο Τζάστιν Θερού και η Πολίν Σαλαμέ