ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός /

Η Μιράντα και ο Νάιτζελ ξανά μαζί; Το Μιλάνο φούντωσε τις φήμες για το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

Μάλιστα, η Άννα Γουίντουρ, η πραγματική έμπνευση πίσω από τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι, βρισκόταν επίσης στο κοινό

Η Μιράντα και ο Νάιτζελ ξανά μαζί; Το Μιλάνο φούντωσε τις φήμες για το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» Facebook Twitter
Φωτ: Χ
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Οι παρευρισκόμενοι στο σόου της Dolce & Gabbana έμειναν άφωνοι όταν είδαν τη Μέριλ Στριπ και τον Στάνλεϊ Τούτσι να περπατούν μαζί, σε μία εικόνα που έμοιαζε να ξεπηδά κατευθείαν από το Ο Διάβολος φοράει Prada. Η εμφάνισή τους προκάλεσε αμέσως φήμες ότι πρόκειται για γύρισμα της πολυαναμενόμενης συνέχειας της ταινίας.

Η Στριπ, με μεγάλα γυαλιά ηλίου και καμπαρντίνα δεμένη στη μέση, και ο Τούτσι, σε κομψό κοστούμι με φουλάρι, θύμιζαν ξεκάθαρα τη Μιράντα Πρίστλι και τον Νάιτζελ Κίπλινγκ. Μάλιστα, η Άννα Γουίντουρ, η πραγματική έμπνευση πίσω από τον χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι, βρισκόταν στο κοινό.

Όπως ήταν λογικό, τα social media πήραν φωτιά, με χρήστες να αναρωτιούνται αν η σκηνή που έζησαν οι καλεσμένοι ήταν απλώς ένα λαμπερό fashion moment ή… κινηματογραφικό γύρισμα.

Η σύμπτωση είναι αξιοσημείωτη: μόλις πρόσφατα, η 20th Century Studios ανακοίνωσε επίσημα ότι το The Devil Wears Prada 2 βρίσκεται σε παραγωγή, με προγραμματισμένη πρεμιέρα την 1η Μαΐου 2026. Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ και η σεναριογράφος Αλίν Μπρος ΜακΚένα επιστρέφουν, ενώ το λαμπερό καστ περιλαμβάνει ξανά τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.

Στο σίκουελ, η ιστορία τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή, όπου η Μιράντα Πρίστλι καλείται να αντιμετωπίσει την παρακμή της έντυπης μόδας. Η Έμιλι Τσάρλτον, πρώην βοηθός της, έχει πλέον εξελιχθεί σε υψηλόβαθμο στέλεχος πολυτελούς ομίλου και κρατά στα χέρια της τα διαφημιστικά budgets που η Μιράντα χρειάζεται απεγνωσμένα. Το νέο αυτό power clash υπόσχεται εντάσεις και ανατροπές.

Επιπλέον, έχουν ανακοινωθεί νέες προσθήκες στο καστ, όπως ο Κένεθ Μπράνα (ως σύζυγος της Μιράντα), η Λούσι Λιου, ο Τζάστιν Θερού και η Πολίν Σαλαμέ

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Πολιτισμός / Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η ταινία εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ
LIFO NEWSROOM
Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Οι αναρτήσεις τους

Πολιτισμός / Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Η νέα ανάρτηση της Pizza Fan μετά τις αντιδράσεις

Άλλοι με χιούμορ, άλλοι απορημένοι και άλλοι αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του κωμικού, οι stand-up comedians έστειλαν το μήνυμά τους, απέναντι στην απόφαση για την απόλυση του Πάρι Ρούπου
LIFO NEWSROOM
Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Πολιτισμός / Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Η μαρμάρινη κεφαλή ανακαλύφθηκε το 2003 σε ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κοντά στο θέατρο και την αγορά της αρχαίας Χερσόνησου, κατά τις ανασκαφές σε κατοικία ύψους 718 τετραγωνικών μέτρων
LIFO NEWSROOM
Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Πολιτισμός / Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών
LIFO NEWSROOM
 
 