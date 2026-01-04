Η σειρά «Emily in Paris» είναι μια ρομαντική κωμωδία που έκανε πρεμιέρα στο Netflix και γρήγορα κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού παγκοσμίως.

Πρωταγωνίστρια της σειράς είναι η Έμιλι Κούπερ, μια νεαρή Αμερικανίδα από το Σικάγο, η οποία μετακομίζει απροσδόκητα στο Παρίσι για να εργαστεί σε μια εταιρεία μάρκετινγκ. Χωρίς να γνωρίζει τη γαλλική γλώσσα και την κουλτούρα, η «Έμιλι» προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ένα εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της σειράς είναι η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στη μόδα και την αισθητική. Τα εντυπωσιακά outfits της «Έμιλι», τα παριζιάνικα τοπία και η κομψή ατμόσφαιρα αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχίας της σειράς. Επιπλέον, οι ερωτικές σχέσεις και τα διλήμματα της πρωταγωνίστριας προσθέτουν δραματικό και ρομαντικό ενδιαφέρον στην πλοκή.

Ωστόσο, ποια είναι η ηλικία της «Έμιλι»; Για λίγο καιρό, όσοι παρακολουθούν τη σειρά, έπρεπε να μαντέψουν πόσο χρονών είναι με βάση τα συμφραζόμενα.

Emily in Paris: Πόσο χρονών είναι η «Έμιλι»

Στη σειρά γίνεται σαφές ότι έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα και αυτό σημαίνει πως θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 24 ετών. Επιπλέον, προφανώς εργάζεται στην εταιρεία μάρκετινγκ της εδώ και αρκετό καιρό, επειδή λέει στον φίλο της στο πρώτο κιόλας επεισόδιο ότι αν μετακομίσει προσωρινά στο Παρίσι για δουλειά, θα της εγγυηθεί μια θέση «ανώτερης διευθύντριας» μόλις επιστρέφει. Εκτός από το ότι έχει μια καλή επαγγελματική θέση, είναι επίσης αρκετά σοβαρή με τον φίλο της πριν εκείνος χωρίσει μαζί της επειδή δεν θέλει μια σχέση εξ αποστάσεως. Άρα εκτιμάται πως είναι μια σχέση στην οποία βρίσκεται εδώ και καιρό.

Η ίδια η Λίλι Κόλινς είναι αυτή τη στιγμή 36 ετών και είναι πιθανό η Έμιλι να είναι περίπου στην ίδια ηλικία. Άλλωστε, όλοι οι φίλοι και οι συνεργάτες της Έμιλι δεν την αντιμετωπίζουν σαν να είναι πολύ νεότερη. Αυτό σημαίνει λοιπόν, πως η «Έμιλι» είναι στα τέλη της δεκαετίας των 20 ή στις αρχές της δεκαετίας των 30 μέχρι την 4η σεζόν.

Στο τρίτο επεισόδιο της 2ης σεζόν, που προβλήθηκε το 2021, η «Έμιλι» επιβεβαίωσε την ηλικία της με ένα επεισόδιο γενεθλίων αλλά αποκαλύφθηκε μέσω ενός πασχαλινού αυγού, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να μην το καταλάβει κανείς. Η Έμιλι γιόρτασε τα γενέθλιά της με φίλους στο δείπνο, και καθώς έψαχνε τα σχόλιά της στο Instagram, ένα από αυτά έγραφε: «29 χρόνια νέα».

«Δεν πιστεύω ότι της έχουμε δώσει ποτέ έναν συγκεκριμένο αριθμό για την ηλικία της, αλλά πιστεύω ότι έχει μόλις αποφοιτήσει από το κολέγιο», δήλωσε στη βρετανική Vogue το 2020. «Ίσως αυτός είναι ο πρώτος χρόνος της μετά την αποφοίτησή της. Θέλω να πω ότι είναι περίπου 22 ετών».

Ωστόσο, λίγο μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, η Λίλι ανακάλεσε όσα είπε, δημοσιεύοντας ένα GIF της «Έμιλι» να κάνει μια μπερδεμένη γκριμάτσα στο Twitter γράφοντας: «Η Έμιλι με κοιτάζει όταν κάνω λάθος στην ηλικία της. Συγγνώμη, κορίτσι μου. Μπορεί να μην είσαι 22, αλλά πρέπει να πω- μερικές φορές συμπεριφέρεσαι έτσι!!».

Emily looking at me when I get her age wrong 😂 Sorry girl. You might not be 22, but I gotta say - you do act like it sometimes!! pic.twitter.com/PqX4yWmQvK — Lily Collins (@lilycollins) October 16, 2020

Με πληροφορίες από Cosmopolitan