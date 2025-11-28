TV & MEDIA
Νεκρός στα 55 του ο voice actor του Netflix Tony Germano - Έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του

Ο Tony Germano ήταν ιδιαίτερα γνωστός στη βιομηχανία της μεταγλώττισης - «Δάνεισε» τη φωνή του στο Netflix, το Nickelodeon και την Disney

Ο Tony Germano, ένας από τους πιο γνωστούς voice actor του Netflix / Instagram / Tony Germano
Ο Tony Germano, η φωνή πίσω από δημοφιλείς παραγωγές του Netflix, της Nickelodeon και της Disney, πέθανε σε ηλικία 55 ετών έπειτα από πτώση στο σπίτι του στη Βραζιλία.

Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο People, σημειώνοντας ότι «η απουσία του θα γίνει βαθιά αισθητή».

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα Folha de S. Paulo και O Estado de S. Paulo, ο ηθοποιός βρισκόταν στο πατρικό του στο Σάο Πάολο και επιθεωρούσε εργασίες στη στέγη όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Υπέκυψε στα τραύματά του την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο κοιμητήριο Bosque da Paz.

Tony Germano: Ποιος ήταν

Ο Germano ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη βιομηχανία της μεταγλώττισης. Δάνεισε τη φωνή του σε σειρές όπως «Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Nickelodeon), Go, Dog, Go! (Netflix)», και σε παραγωγές της Disney όπως το live-action Beauty and the Beast. Συμμετείχε επίσης σε Elena of Avalor και The Muppets, ενώ είχε πλούσιο θεατρικό παρελθόν, με ρόλους στα «Το Φάντασμα της Όπερας», Miss Saigon και Jekyll & Hyde.

Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στη βραζιλιάνικη ταινία Labyrinth of Lost Boys (2025) και στο An Unforgettable Year: Autumn (2023).

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Miguel Falabella τον χαρακτήρισε «απαράμιλλο επαγγελματία» και «αγαπημένο φίλο». Ο σκηνοθέτης Matheus Marchetti μίλησε για μία «πατρική μορφή» στο πλατό, «πάντα γενναιόδωρο και πρόθυμο να βοηθήσει».

«Ήταν ένα σπάνιο δώρο, μια ψυχή ταλαντούχα και βαθιά ανθρώπινη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Marchetti, αποχαιρετώντας έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους voice actors της Βραζιλίας.

Με πληροφορίες από Peopl

