Στο πλευρό του Nemo ο Ιρλανδός νικητής της Eurovision - Επιστρέφει το τρόπαιο λόγω Ισραήλ 

Ο Ιρλανδός νικητής της Eurovision του 1994, Τσάρλι ΜακΓκέτιγκαν, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει το τρόπαιο που είχε λάβει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Με την κίνησή του αυτή συντάσσεται με τον περσινό νικητή της Eurovision, το Nemo, που είχε γνωστοποιήσει ότι επιστρέφει το τρόπαιο του 2024 για τον ίδιο λόγο. Ο ΜακΓκέτιγκαν, ο οποίος είχε κερδίσει τον διαγωνισμό μαζί με τον Πολ Χάρινγκτον με το τραγούδι «Rock ’n’ Roll Kids», δήλωσε ότι προτίθεται να αποστείλει το βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που διοργανώνει τη Eurovision.

Όπως ανέφερε, το Nemo επικοινώνησε μαζί του διαδικτυακά και εξήγησε την απόφαση να επιστρέψει το τρόπαιο. «Μου φάνηκε ειλικρινές και ιδιαίτερα συγκροτημένο άτομο, που παρουσίασε τη θέση του με σαφήνεια. Σε ένδειξη στήριξης προς το Nemo, θα ήθελα κι εγώ να επιστρέψω το τρόπαιό μου στην EBU», δήλωσε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η δική του νίκη ήταν πριν από τρεις δεκαετίες και πως δεν έχει ακόμη εντοπίσει το τρόπαιο. «Αν το βρω, θα το επιστρέψω», σημείωσε.

📣 We are delighted to announce that 1994 Eurovision winner for Ireland Charlie McGettigan has decided to hand back his trophy to the EBU in protest at apartheid Israel's continued participation in the contest! #BoycottEurovision pic.twitter.com/TuJeQWUsuO — IPSC (@ipsc48) December 12, 2025

Σε παλαιότερη ανάρτηση στο Instagram, το Nemo είχε επισημάνει ότι η Eurovision «δηλώνει πως πρεσβεύει την ενότητα, τη συμπερίληψη και την αξιοπρέπεια για όλους», αξίες που, όπως ανέφερε, έδωσαν νόημα στη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η παρουσία του Ισραήλ έρχεται σε αντίθεση με αυτές τις αρχές, παραπέμποντας στα πορίσματα ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Γάζα. «Όταν ολόκληρες χώρες αποχωρούν, είναι σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά», ανέφερε.

Η απόφαση για την επιστροφή των τροπαίων εντάσσεται σε ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, καθώς την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε ότι η χώρα θα παραμείνει και στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.

Την ίδια ώρα, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών —Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ολλανδίας, Σλοβενίας και Ισλανδίας— ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Eurovision του 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο.

Παράλληλα, αρκετοί πρώην συμμετέχοντες έχουν ταχθεί υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ, ενώ επικριτές της EBU κάνουν λόγο για εμφανή δυσαναλογία, υπενθυμίζοντας τον άμεσο αποκλεισμό της Ρωσίας το 2022. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο κύμα μποϊκοτάζ στην ιστορία του διαγωνισμού, με το ενδεχόμενο νέων αποχωρήσεων να παραμένει ανοιχτό έως την ανακοίνωση της επίσημης λίστας συμμετοχών, αργότερα μέσα στον μήνα.

Με πληροφορίες από Euronews