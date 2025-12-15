TV & MEDIA
Eurovision 2026: Η επίσημη λίστα με τις χώρες που θα συμμετάσχουν

Συνολικά θα συμμετάσχουν φέτος 35 χώρες

The LiFO team
The LiFO team
Η EBU έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Δευτέρας τη λίστα με τις χώρες που θα συμμετάσχουν στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων γύρω από τη φετινή διοργάνωση, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Χώρες όπως η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους και έχουν ασκήσει κριτική στη στάση της EBU, ενώ δεν έχουν λείψει και οι συμβολικές κινήσεις διαμαρτυρίας από καλλιτέχνες, με πιο χαρακτηριστική αυτή του Nemo.

Οι 35 χώρες που τελικά θα συμμετάσχουν στη Eurovision:

Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

