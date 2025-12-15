Λιάγκας για γνωστό τραγουδιστή: «Τουλάχιστον δύο άνθρωποι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια»

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση με τον γνωστό τραγουδιστή, εις βάρος του αναμένεται να κατατεθεί καταγγελία- μέσα στην εβδομάδα- για σεξουαλική κακοποίηση, έρχονται στο φως.

Ύστερα από την αποκάλυψη που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει καταγγελία εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή, ο Γιώργος Λιάγκας έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες για την υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο τραγουδιστής είναι «πολύ μεγάλο όνομα» και υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή προς αυτούς.

«Είναι άντρες και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Απλώς οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι μετά την καταγγελία που θα γίνει, πιθανόν εντός της βδομάδας, δεν το ξέρω αυτό, θα βγάλει και μάρτυρες που να πιστοποιήσουν το γεγονός» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Προσέξτε, δεν ξέρω αν οι μάρτυρες είναι αυτόπτες μάρτυρες ή είναι μάρτυρες που έμαθαν από πρώτο χέρι τα όσα θα καταγγελθούν εναντίον του συγκεκριμένου τραγουδιστή» θέλησε να επισημάνει στη συνέχεια.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας για τον τραγουδιστή:

«Προσέξτε, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Όλοι περιμένετε σήμερα απ’ αυτή εδώ την εκπομπή, που ξέρετε ότι πάντα κάνουμε το ρεπορτάζ μας λίγο πιο διεισδυτικά, να σας δώσουμε πληροφορίες… Για την ιστορία που βγήκε χθες, για τον περιβόητο τραγουδιστή, όπου μες στη βδομάδα… το ζούμε κι αυτό, να προαναγγέλλεται τι θα γίνει μες στη βδομάδα. Το ζήσαμε. Τέλος πάντων, αφού το ζήσαμε τώρα, αφού άνοιξε ο χορός, θα χορέψουμε όλοι.

Είναι πολύ μεγάλο όνομα. Και είναι ένα όνομα που γενικότερα, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, απ’ τα πρώτα ονόματα, έχει και εκτόπισμα γενικότερα, στον ευρύτερο χώρο της σόου μπιζ και είναι απ’ τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι, εδώ και πολλούς μήνες, εγώ το ήξερα από τον Σεπτέμβριο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι ένας, είναι παραπάνω από ένας, είναι τουλάχιστον δύο. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν σήμερα εγώ.

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή προς αυτούς. Είναι άντρες και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Απλώς οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι μετά την καταγγελία που θα γίνει, πιθανόν εντός της βδομάδας, δεν το ξέρω αυτό, θα βγάλει και μάρτυρες που να πιστοποιήσουν το γεγονός.

Προσέξτε, δεν ξέρω αν οι μάρτυρες είναι αυτόπτες μάρτυρες ή είναι μάρτυρες που έμαθαν από πρώτο χέρι τα όσα θα καταγγελθούν εναντίον του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Θα σας δώσουμε κι άλλες πληροφορίες στην πορεία της εκπομπής. Θέλω όμως από τώρα, επειδή με την ιστορία αυτή θα ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων, θα εμπλακούν πολλά πρόσωπα μέσα, θα αναγκαστούν να ανοίξουν στόματα για το τι συμβαίνει τη νύχτα μέσα στα καμαρίνια, όταν τελειώνει το πρώτο πρόγραμμα, μεταξύ πρώτου προγράμματος και δεύτερου προγράμματος, τι συμβαίνει όταν τελειώνει το πρόγραμμα πέντε έξι το πρωί και λέμε «θέλουμε να μείνουμε λίγο παραπάνω»… Αν είναι αλήθεια όλα αυτά.

Διότι ένα πράγμα θα πω. Ξεκάθαρα είμαστε όλοι με τα θύματα. Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος να μην είναι με το θύμα. Το θέμα είναι και εύχομαι το θύμα να είναι οι καταγγέλλοντες και να μην είναι ο καταγγελλόμενος. Διότι θα ακούσουμε πράγματα που είτε θα είναι λάσπη για να λασπώσουμε έναν άνθρωπο, είτε θα είναι αλήθεια για τουλάχιστον δύο ανθρώπους που θα έχουν κακοποιηθεί απ’ τον άνθρωπο αυτόν. Θα προσπαθήσω, θέλω να σας πω, γιατί καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσει ένας δημοσιογραφικός μαραθώνιος για την ιστορία αυτή, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα και σας είπα ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες, να προτάξω μπροστά τη δημοσιογραφική δεοντολογία, την αμεροληψία, παρότι… μην πω το “παρότι”. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προτάξω την αμεροληψία, να δώσω δημοσιογραφικά το θέμα, να δίνω τις πληροφορίες δημοσιογραφικά, ό,τι μπορούμε να πούμε.

Λοιπόν… προσπαθώ να μην… επειδή, ακούστε, εγώ έχω μιλήσει με όλους. Προσπαθώ να, να κρατήσω μια ισορροπία και να μην πω πράγματα που δεν πρέπει, που είναι ιδιωτικά, και να μείνω μόνο στο στοιχείο του ρεπορτάζ. Γι’ αυτό με βλέπετε, ενώ μιλάω γρήγορα συνήθως, να μιλάω πιο αργά, να κομπιάζω, για να μη μου φύγει κάτι που δεν πρέπει να μου φύγει. Θέλω να 'μαι ευθύς απέναντί σας».