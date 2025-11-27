TV & MEDIA
«Έπεσε» το Netflix στην πρεμιέρα του Stranger Things: «Διορθώστε το αμέσως, περίμενα 3 χρόνια», παραπονέθηκαν οι φαν

Ο συνδημιουργός του Stranger Things, Ross Duffer ανέφερε, ότι «το Netflix αύξησε το εύρος ζώνης κατά 30% για να αποφύγει μια διακοπή»

LifO Newsroom
Το Netflix «έπεσε» κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της 5ης σεζόν του Stranger Things, το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.

Το κοινό της streaming πλατφόρμας ξαφνικά έχασε τη δυνατότητα πρόσβασης, μόλις κυκλοφόρησαν τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της πολυαναμενόμενης τελευταίας σεζόν.

«NETFLIX, ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ, ΦΙΛΕ, ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ», «ΘΕΕ ΜΟΥ, NETFLIX, ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΟ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΔΩ», είναι μερικά από τα χιλιάδες σχόλια για το πρόβλημα, το οποίο, ωστόσο, δεν διήρκησε για πολύ.

«Ορισμένα μέλη αντιμετώπισαν ένα σύντομο πρόβλημα με τη ροή σε τηλεοπτικές συσκευές, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς μέσα σε πέντε λεπτά», δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix στο PEOPLE.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο συνδημιουργός του «Stranger Things», Ross Duffer των Duffer Brothers, ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories ότι «το Netflix αύξησε το εύρος ζώνης κατά 30% για να αποφύγει μια διακοπή».

Stranger Things: Η μεγάλη επιστροφή στο Netflix

Στην επική τελευταία σεζόν της σειράς, οι ήρωες που αγαπήθηκαν από το κοινό του Netflix θα αντιμετωπίσουν για τελευταία φορά το μυστηριώδες Upside Down. Οι Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Winona Ryder, David Harbour και άλλοι θα επαναλάβουν τους ρόλους τους.

Η 5η σεζόν ξεκινά το φθινόπωρο του 1987 και βρίσκει την πόλη σημαδεμένη από το άνοιγμα των ρηγμάτων. Οι ήρωες είναι ενωμένοι με έναν κοινό στόχο: να βρουν και να σκοτώσουν τον Vecna. «Αλλά έχει εξαφανιστεί - τα ίχνη και τα σχέδιά του παραμένουν άγνωστα», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Περιπλέκοντας την αποστολή τους, η κυβέρνηση έχει θέσει την πόλη σε στρατιωτική καραντίνα και έχει εντείνει το ανθρωποκυνηγητό για την Eleven, αναγκάζοντάς την να ξανακρυφτεί. Καθώς πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will, έρχεται μαζί της και εκείνη η βαριά, γνώριμη ανησυχία. Η τελική μάχη πλησιάζει και μαζί της, ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανάσιμο από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Για να βάλουν τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, θα χρειαστούν ολόκληρη την παρέα ενωμένη, για μία τελευταία φορά».

Με πληροφορίες από People, Variety

