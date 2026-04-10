Metal Gear Solid: Η Sony ετοιμάζει ταινία με το βιντεοπαιχνίδι - Ποιοι θα τη σκηνοθετήσουν

The LiFO team
Η Sony Pictures προχωρά στην ανάπτυξη μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής βασισμένης στο εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι, Metal Gear Solid, ένα franchise σχεδόν 40 ετών που μέχρι σήμερα δεν έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Zach Lipovsky και Adam B. Stein, γνωστοί από την επιτυχία του Final Destination: Bloodlines. Το πρότζεκτ αναπτύσσεται υπό τη στέγη της Columbia Pictures, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψαν με τη Sony.

Το δίδυμο έρχεται από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο, καθώς η τελευταία ταινία της σειράς «Final Destination» ανανέωσε το ενδιαφέρον για το franchise και ξεπέρασε τα 315 εκατ. δολάρια σε παγκόσμια έσοδα.

Sony: Εξυμνεί τους σκηνοθέτες του Metal Gear Solid

Ο πρόεδρος του κινηματογραφικού τμήματος της Sony, Σάνφορντ Πάνιτς, χαρακτήρισε τους δύο σκηνοθέτες «εξαιρετικούς αφηγητές, με μαεστρία στο οπτικό θέαμα και την αγωνία», τονίζοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει μια «δημιουργική βάση» για τα μελλοντικά τους projects. Η εταιρεία παραγωγής τους, Wonderlab, αναμένεται να εστιάσει σε εμπορικές ταινίες, που δίνουν έμφαση στους χαρακτήρες και συνδυάζουν διαφορετικά κινηματογραφικά είδη.

Την παραγωγή της ταινίας «Metal Gear Solid» αναλαμβάνουν οι Avi Arad και Ari Arad.

Ως προς το videogame καθ' αυτό, το παιχνίδι είναι μια κατασκοπευτική περιπέτεια ειδικών αποστολών, όπου οι παίκτες προσπαθούν να καταστρέψουν ένα πανίσχυρο όπλο μαζικής καταστροφής, ένα σύστημα ικανό να εξαπολύει πυρηνικές επιθέσεις.

Η νέα συμφωνία των Lipovsky και Stein με τη Sony καλύπτει όλα τα κινηματογραφικά labels του στούντιο και επεκτείνει τη συνεργασία τους. Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε ανάπτυξη πολλαπλά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων και μια ταινία με χαρακτηριστικά anime για τον «Venom», καθώς και το πρωτότυπο «The Earthling», σε συνεργασία με τον Eric Heisserer («Arrival») και τον παραγωγό Scott Glassgold.

«Ως μακροχρόνιοι θαυμαστές του παιχνιδιού, είμαστε ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τιμή που θα φέρουμε στη ζωή τους εμβληματικούς χαρακτήρες και τον αξέχαστο κόσμο του Hideo Kojima», δήλωσαν οι δύο σκηνοθέτες, προσθέτοντας ότι μοιράζονται το όραμα της Sony για τη δημιουργία μεγάλων κινηματογραφικών γεγονότων που απευθύνονται σε παγκόσμιο κοινό.

Με πληροφορίες από Variety

