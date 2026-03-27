Τech & Science

Sony: Έως και 150 ευρώ ακριβότερο γίνεται το PlayStation 5 από τον Απρίλιο

Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, καθώς η εταιρεία είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή τον Αύγουστο

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
Η Sony αυξάνει τις τιμές των κονσολών PlayStation 5 σε παγκόσμιο επίπεδο από τις 2 Απριλίου, σε μια νέα αναπροσαρμογή που επηρεάζει όλα τα βασικά μοντέλα.

Η βασική έκδοση του PlayStation 5 διαμορφώνεται πλέον στα 649,99 ευρώ από 549,99, ενώ η Digital Edition αυξάνεται στα 599,99 ευρώ από 499,99. Αντίστοιχα, το PlayStation 5 Pro φτάνει τα 899,99 ευρώ από 749,99.

Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, καθώς η εταιρεία είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή τον Αύγουστο, προσθέτοντας τότε περίπου 50 ευρώ σε κάθε μοντέλο.

Στις ΗΠΑ, η βασική έκδοση του PlayStation 5 διαμορφώνεται πλέον στα 649,99 δολάρια από 549,99, ενώ η Digital Edition αυξάνεται στα 599,99 δολάρια από 499,99. Αντίστοιχα, το PlayStation 5 Pro φτάνει τα 899,99 δολάρια από 749,99.

Αύξηση τιμής καταγράφεται και στο PlayStation Portal, το οποίο πλέον κοστίζει 249,99 δολάρια, από 199,99.

Αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται και σε άλλες αγορές, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.

Η Sony δεν είναι η μόνη εταιρεία που προχωρά σε αυξήσεις. Το τελευταίο διάστημα, και άλλοι κατασκευαστές κονσολών έχουν αναπροσαρμόσει τις τιμές τους, επικαλούμενοι αυξημένο κόστος παραγωγής και πιέσεις στην αγορά.

Παράλληλα, παράγοντες όπως το αυξημένο κόστος μνήμης RAM εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν και τις μελλοντικές γενιές κονσολών, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Sony εξετάζει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει την κυκλοφορία της επόμενης γενιάς PlayStation έως το 2028 ή το 2029.

Με πληροφορίες από The Verge

 
Τech & Science

