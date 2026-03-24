TV & MEDIA
TV & Media

Μαρίνα Σάττι για την υγεία της: «Ορισμένα πράγματα είναι να τα παίρνουμε στα σοβαρά»

Το μήνυμα της Μαρίνας Σάττι για τον Akyla και το «Ferto»

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ ΥΓΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Instagram
0

Δηλώσεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έκανε η Μαρίνα Σάττι.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», η Μαρίνα Σάττι- μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στα σχέδιά της, ενώ έκανε και το δικό της σχόλιο για τον τον Akyla και το «Ferto», για τη Eurovision 2026.

Μαρίνα Σάττι: Το μήνυμα της για τον Akyla και το «Ferto»

«Είχαμε πάει βόλτα για δουλειά. Ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα χορού και τραγουδιού. Είμαστε στο στούντιο», ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Σάττι.

«Είμαι μια χαρά στην υγεία μου. Ορισμένα πράγματα είναι να τα παίρνουμε στα σοβαρά», απάντησε η τραγουδίστρια σε σχετική ερώτηση για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

«Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, ελπίζω να πάμε καλά» σχολίασε, αναφερόμενη στον Akyla και το «Ferto».

TV & Media

Tags

0

THE LIFO TEAM
 
 