Τhe Last of Us: Η ανανέωση για τρίτο κύκλο λίγο πριν την πρεμιέρα του δεύτερου 

Η σειρά The Last of Us ανανεώθηκε από το HBO για τρίτη σεζόν, ενόψει της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν.

Αν και η πρώτη σεζόν του The Last of Us διασκεύασε το ομώνυμο παιχνίδι της Sony Playstation του 2013, η συνέχεια του παιχνιδιού το 2020, είναι τόσο μεγάλη που οι δημιουργοί Craig Mazin και Neil Druckmann σχεδίαζαν πάντα να χωρίσουν τα γεγονότα του σε πολλές σεζόν. Σε συνέντευξή του στο Variety σχετικά με τη δεύτερη σεζόν των επτά επεισοδίων που θα ξεκινήσει στις 13 Απριλίου, ο Mazin δήλωσε ότι αισθάνεται ότι η σειρά έχει «μία ή δύο ακόμα σεζόν» πριν φτάσει στο τέλος του «Part II».

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο, επειδή κάθε επεισόδιο γίνεται μεγαλύτερο», είπε. «Δεν θέλεις να περιμένεις τέσσερα χρόνια για ένα τέλος 17 επεισοδίων». Σε μια περαιτέρω δήλωση με την ανακοίνωση της ανανέωσης, ο Mazin είπε: «Προσεγγίσαμε τη 2η σεζόν με στόχο να δημιουργήσουμε κάτι για το οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι. Το τελικό αποτέλεσμα ξεπέρασε ακόμη και τους πιο φιλόδοξους στόχους μας, χάρη στη συνεχή συνεργασία μας με το HBO και την άψογη δουλειά του απαράμιλλου καστ και του συνεργείου μας».

Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο που αποδεκατίζεται από μια πανδημία που ξεκίνησε απο έναν μύκητα, ο οποίος μετατρέπει τους μολυσμένους ανθρώπους σε ζόμπι, το The Last of Us, το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2023, ήταν από τις δραματικές σειρές με την υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία του HBO κατά την πρώτη σεζόν.Οι πρωταγωνιστές Pedro Pascal και Bella Ramsey επιστρέφουν για τη 2η σεζόν, μαζί με τους Gabriel Luna και Rutina Wesley.

«Το να βλέπω το 'The Last of Us' να ζωντανεύει τόσο όμορφα και πιστά ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της καριέρας μου και είμαι ευγνώμων για την ενθουσιώδη και συγκλονιστική υποστήριξη των οπαδών», δήλωσε ο Druckmann, ο οποίος ήταν ο σεναριογράφος και δημιουργικός διευθυντής των παιχνιδιών. «Μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας οφείλεται στον συνεργάτη μου, Craig Mazin, στη συνεργασία μας με το HBO και στην ομάδα μας στο PlayStation Productions».

Ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Απριλίου από το ΗΒΟ.