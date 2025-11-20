Κλέλια Ανδριολάτου για Maestro: «Δεν νομίζω να υπάρχει 5η σεζόν, είναι το τέλος»

Σε αποκαλύψεις για την τέταρτη σεζόν του «Maestro» προχώρησε η πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδιολάτου.

Τόσο οι ηθοποιοί της δημοφιλούς σειράς όσο και το τηλεοπτικό κοινό, είχαν εκφράσει με ποικίλους τρόπους μετά το τέλος της τρίτης -και μέχρι τότε τελευταίας σεζόν- την επιθυμία να συνεχιστεί το «Maestro».

Τότε η Κλέλια Ανδριολάτου, με μία ανάρτησή της στο Instagram τον Σεπτέμβριο, την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ανακοίνωσε την τέταρτη πολυαναμενόμενη σεζόν της σειράς, κρατώντας στα χέρια της το σενάριο.

Το «Maestro» επιστρέφει μέσα στο 2026 και τα γυρίσματα του νέου κύκλου ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Έπειτα οι ήρωες της σειράς με το τέλος της τουριστικής σεζόν, μετέβησαν στους Παξούς, όπου θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος του.

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε για τον νέο κύκλο σε πρόσφατες τηλεοπτικές της δηλώσεις, αποκαλύπτοντας παράλληλα ορισμένες πληροφορίες για αυτόν.

«Θα είναι λίγο πιο αστυνομικό φέτος. Έχουμε ανατροπές αρκετές, η αλήθεια είναι, αλλά μπαίνουν και νέοι ρόλοι στη σειρά μας, οπότε μεγαλώνει η ομάδα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη νέα σεζόν. Εγώ θα ήθελα να δουλεύω σε αυτή τη σειρά για πάντα. Νομίζω όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτή τη σειρά, θα το θέλαμε και είμαστε πολύ τυχεροί γι’ αυτό», ανέφερε αρχικά.

«Έχουμε δρόμο για να βγει. Θα αργήσετε λίγο να δείτε τα νέα επεισόδια. Δεν νομίζω να υπάρχει 5η σεζόν. Η αλήθεια είναι. Είναι το τέλος. Έτσι λέει. Έτσι έλεγε βέβαια και στην 3η σεζόν. Τώρα δεν ξέρω. Νομίζω, χωρίς να ξέρω, κάπου έτσι φαντάζομαι κατά τον Οκτώβρη θα γίνει η πρεμιέρα. Δηλαδή πιο πριν αποκλείεται. Αισθάνομαι, γιατί μέχρι το καλοκαίρι θα γυρίζουμε, μέχρι να γίνει το μοντάζ», κατέληξε.