Το Black Mirror επιστρέφει στο Netflix για 8η σεζόν

Το Black Mirror, τηλεοπτική σειρά του Netflix που έχει «προβλέψει» ανησυχητικά πολλές τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες σήμερα απασχολούν την ανθρωπότητα, επιστρέφει με νέα επεισόδια για 8η σεζόν.

Ο δημιουργός της σειράς Charlie Brooker αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Tudum του Netflix την Παρασκευή ότι η σειρά ανανεώθηκε και επίσημα για όγδοη σεζόν.

«Το “Black Mirror” θα επιστρέψει και, ελπίζω, θα είναι περισσότερο “Black Mirror” από ποτέ», είπε. «Ευτυχώς έχει μέλλον, οπότε μπορώ να επιβεβαιώσω ότι επιστρέφει - ακριβώς την ώρα που η πραγματικότητα προλαβαίνει τη φαντασία. Αυτό είναι συναρπαστικό. Εκείνο το κομμάτι του μυαλού μου έχει ήδη ενεργοποιηθεί και δουλεύει στο φουλ».

‘BLACK MIRROR’ has been renewed for Season 8 at Netflix pic.twitter.com/PDrsBv5g4q — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 9, 2026

Black Mirror: Υποψήφια και στις Χρυσές Σφαίρες η σειρά

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις Χρυσές Σφαίρες, όπου η σειρά απέσπασε τις πρώτες της φετινές υποψηφιότητες. Η 7η σεζόν προτάθηκε στις κατηγορίες Καλύτερης Τηλεοπτικής Μίνι Σειράς και Ανθολογικής Σειράς ή Τηλεταινίας, ενώ οι Rashida Jones και Paul Giamatti έλαβαν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους στα επεισόδια «Common People» και «Eulogy» αντίστοιχα.

Όταν ρωτήθηκε για τη διαδικασία δημιουργίας της νέας σεζόν, ο Μπρούκερ απέφυγε τις λεπτομέρειες, παρομοιάζοντάς τη με τη δημιουργία ενός μουσικού άλμπουμ.

«Είναι ένα χρήσιμο νοητικό πείραμα όταν προσεγγίζεις μια νέα ιστορία», ανέφερε. «Συχνά σκέφτομαι: “Τι δεν έχουμε κάνει ακόμα; Τι τόνο ψάχνω; Σε ποιο σημείο του άλμπουμ μπαίνει αυτό το κομμάτι και προς ποια μουσική κατεύθυνση θα πάμε;”. Θα το ανακαλύψουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δύσκολα θα δείτε ποτέ ένα “Black Mirror” με χορευτικό hoedown».

Η 7η σεζόν του Black Mirror, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025, χαιρετίστηκε ως επιστροφή στις τεχνολογικές και δυστοπικές ρίζες της σειράς, έπειτα από τη μεικτή υποδοχή της 6ης. Η κριτική του Variety ξεχώρισε ιδιαίτερα το σίκουελ του «USS Callister», με τίτλο «Into Infinity», για το πώς διεύρυνε το αρχικό concept του επεισοδίου.

Με πληροφορίες από Variety