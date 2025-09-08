TV & MEDIA
«Maestro»: Η Κλέλια Ανδριολάτου ανακοίνωσε την 4η σεζόν της σειράς

Μετά από μήνες συζητήσεων, ο Παπακαλιάτης αποφάσισε να συνεχίσει με μια τέταρτη σεζόν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μια ανάρτηση στο Instagram ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει τη συνέχεια της σειράς «Maestro». Η Κλέλια Ανδριολάτου αποκάλυψε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ξεκινά την προετοιμασία για την 4η σεζόν.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία μαζί με τον δημιουργό της σειράς, γράφοντας στη λεζάντα: «It’s about time • NEW SEASON • MAESTRO IN BLUE. Άρχισαν οι πρόβες! Stay tuned!».

Το «Maestro», που έκανε πρεμιέρα το 2021 στο MEGA, ξεκίνησε ως μίνι σειρά εννέα επεισοδίων, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς για τη θεματολογία του γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και τα κοινωνικά ζητήματα. Η επιτυχία του οδήγησε στο Netflix, όπου κυκλοφόρησε με τον τίτλο Maestro in Blue, φέρνοντας διεθνή αναγνώριση. Οι επόμενες σεζόν ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη φήμη της σειράς, με αποτέλεσμα να θεωρείται σήμερα μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Μετά από μήνες συζητήσεων, ο Παπακαλιάτης αποφάσισε να συνεχίσει με μια τέταρτη σεζόν, εξέλιξη που έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους φαν της σειράς.

