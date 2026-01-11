Ματθίλδη Μαγγίρα: «Όταν έπαιζα στo “Μαρία η άσχημη” είχα βαριά κατάθλιψη»

Για την κατάθλιψη που αντιμετώπιζε την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Μαρία η άσχημη», μίλησε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα το Σάββατο προχώρησε σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», μιλώντας τόσο για την αδελφή της, Μπέττυ Μαγγίρα, και την παρουσίαση της εκπομπής για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, όσο και για την εποχή της δημοφιλούς σειράς.

Υπενθυμίζεται πως η σειρά «Μαρία η Άσχημη» προβλήθηκε από το 2007 μέχρι το 2008 και η ηθοποιός υποδύθηκε την Ελεωνόρα Στεφανέλλη.

«Δεν την είδα την Μπέττυ στη βραδιά της Eurovision, δεν το ήξερα. Μιλήσαμε πρόσφατα αλλά δεν μου είπε ότι τότε θα είναι η παρουσίαση. Εγώ δεν ανοίγω την τηλεόραση. Δεν στεναχωριέμαι για τον εαυτό μου, όταν δέχομαι σχόλια, θα στενοχωρηθώ για την Μπέττυ;», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Το ξέρω το παιχνίδι πώς παίζεται, όπως και η Μπέττυ το ξέρει και φαντάζομαι ότι ούτε και αυτή στεναχωριέται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όταν στενοχωρηθεί, θα με πάρει τηλέφωνο για να το συζητήσουμε», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν υπήρξε περίοδος που είχε καιρό να γελάσει, με την ίδια να αποκαλύπτει «τότε που έπαιζα στη σειρά “Μαρία η άσχημη” είχα κατάθλιψη, βαριά. Το καταλάβατε;».