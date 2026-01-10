TV & MEDIA
Eurovision 2026: Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η κλήρωση των ημιτελικών

Στην κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι συμμετέχουσες χώρες

The LiFO team
Η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι θα μεταδώσει την κλήρωση των ημιτελικών του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Βιέννης, Wiener Rathaus και θα μεταδοθεί απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς της Εurovision 2026 θα διαγωνιστούν και θα ψηφίσουν οι συμμετέχουσες χώρες.

Επιπλέον, από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και η διοργανώτρια Αυστρία που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

