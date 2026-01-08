TV & MEDIA
Μπάγια Αντωνοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: «Μέντορας για πολλούς, όπως και για εμένα»

Η ανάρτηση της δημοσιογράφου και το «αντίο» στον παλιό συνεργάτη της

Φωτ. αρχείου Γιώργος Παπαδάκης και Μπάγια Αντωνοπούλου / NDP
Δημοσιογράφοι και παρουσιαστές τα τελευταία εικοσιτετράωρα αποχαιρετούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο, τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο θάνατος του μακροβιότερου παρουσιαστή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, έχει προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα συγκίνησης στον δημοσιογραφικό κόσμο, με πλήθος ατόμων που συνεργάστηκαν και εκτιμούσαν τον Γιώργο Παπαδάκη να του λένε το τελευταίο «αντίο».

Λίγες ώρας μετά την κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, η Μπάγια Αντωνοπούλου, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, προκειμένου να τον αποχαιρετήσει.

«Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, που δεν υπήρξε μόνο πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, αλλά μέντορας για πολλούς δημοσιογράφους, όπως και για εμένα. Ο Γιώργος Παπαδακης δίδαξε δημοσιογραφία με πράξεις, με συνέπεια και με θάρρος, σε μια εποχή που αυτά δεν ήταν δεδομένα», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή της, την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία τους.

«Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, αλλά η παρακαταθήκη του ακόμη μεγαλύτερη. Καλό σου σου ταξίδι Γιώργο μου» κατέληξε στην ανάρτησή της η Μπάγια Αντωνοπούλου.

