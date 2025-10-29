«Σέρρες»: Η σκηνή με την θεία Σταματίνα από το φινάλε της σειράς που αποθεώθηκε

Τον τηλεοπτικό της κύκλο έκλεισε χθες, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, η σειρά «Σέρρες» του ΑΝΤ1, με τη «θεία Σταματίνα», τον χαρακτήρα που για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση μιλά ανοιχτά για την ίντερσεξ ταυτότητά του, να στέκεται στο ζήτημα της μοναξιάς.

Ο διάλογος που είχε η «θεία Σταματίνα» με τον Άγγελο (Αλέξανδρο Πιεχόβιακ) στο θέατρο, μιλώντας για τη μοναξιά που απορρέει από την ντροπή, πόσο μάλλον από την άγνοια για το σώμα του εκάστοτε ατόμου, αποθεώθηκε στο X και ήταν ακόμη ένα δείγμα της ανατρεπτικής -για τα τηλεοπτικά δεδομένα- γραφής του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η «Θεία Σταματίνα» μιλά με τον Άγγελο πριν τη θεατρική παράσταση, με όρους περισσότερο υπαρξιακούς παρά πραγματολογικούς, εκφράζοντας τη μοναξιά, και όχι τη συνειδητή μοναχικότητα, που προκύπτει από το γεγονός ότι δεν ξέρει τι ισχύει για το φύλο της, το «χάσμα» όπως περιέγραψε η ίδια. Το X, στο ενδιάμεσο, έκανε λόγο για μία «από τις καλύτερες σκηνές της σειράς, και για ό,τι καλύτερο έχουν δει στη ζωή τους».

Αυτόν τον χώρο μου έδωσαν να ζω μια..χαραμάδα

Θεία Σταματίνα σ αγαπώ ρε γμτο..🥹🥹🫶🫶🫶#Serres pic.twitter.com/PKw0pO1Dd4 — η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) October 28, 2025

Σέρρες: Ο διάλογος της θείας Σταματίνας με τον Άγγελο

Θεία Σταματίνα : Γιατί πίσω, πίσω;

Άγγελος : Τι κάνετε εσείς εδώ;

: Τι κάνετε εσείς εδώ; Θεία Σταματίνα : Εγώ είμαι καλεσμένη, στις μπροστά θέσεις φυσικά. Εσύ τι κάνεις εδώ; Άφησες τον Οδυσσέα για να είσαι μ' αυτόν τον βλάκα που σε κρύβει και δεν θέλει να κυκλοφορήσει μαζί σου.

Θεία Σταματίνα : Εγώ είμαι καλεσμένη, στις μπροστά θέσεις φυσικά. Εσύ τι κάνεις εδώ; Άφησες τον Οδυσσέα για να είσαι μ' αυτόν τον βλάκα που σε κρύβει και δεν θέλει να κυκλοφορήσει μαζί σου.
Άγγελος : Δεν είναι καθόλου έτσι

Θεία Σταματίνα : Ε, πάνε κάτσε δίπλα του τότε, άντε. Να 'χω και εγώ χώρο να αφήσω την τσάντα μου, το σακάκι μου. Τι με κοιτάς καλέ; Πάνε.

Άγγελος : Τι κάνει ο Οδυσσέας;

Θεία Σταματίνα : Ρώτα τον!

Άγγελος : Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να επικοινωνήσουμε.

Θεία Σταματίνα : Όχι βέβαια, αλίμονο. Καλή ιδέα είναι η δική σου, να καθίσεις 15 σειρές πίσω από τον γκόμενό σου.

Άγγελος : Δεν έχει και τόση σημασία η σειρά που κάθομαι ξέρετε. Έτσι κι αλλιώς, σε δύο ημέρες φεύγω, έπιασα δουλειά στο Λονδίνο, θα εγκατασταθώ εκεί και έπειτα θα ταξιδέψω σ' όλον τον κόσμο για έξι μήνες.

Θεία Σταματίνα : Πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος σου, ε;

Άγγελος : Είναι η φύση της δουλειάς μου τέτοια. Οπότε ταξιδεύω.

Θεία Σταματίνα : Όχι όταν ταξιδεύεις, τώρα που μιλάμε, πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος σου εσύ. Εγώ είμαι intersex, ξέρεις τι είναι;

Άγγελος : Ναι!

: Ναι! Θεία Σταματίνα: Μπράβο, γιατί εγώ δεν ήξερα και δεν μου εξήγησε κανείς. Και την έζησα πολύ μόνη μου τη ζωή μου. Πάντα ήμουν στο ανάμεσα, σαν να ζούσα σε μία χαραμάδα. Αυτό μου έδωσαν χώρο, για να ζω. Μία χαραμάδα, έτσι ζούσα. Ενώ εσύ, κοίτα τώρα, κοίτα άπλα, γιατί κάθεσαι μόνος σου στην τελευταία σειρά, ε; Γιατί δεν είσαι με κάποιον που σε αγαπάει; Δεν καταλαβαίνω

Η σκήνη κλείνει με το χειροκρότημα του κοινού πριν την έναρξη της θεατρικής παράστασης, μια εύστοχη μεταφορά για την αποθέωση που γνώρισε ταυτόχρονα στα social media.

Στο X (πρώην Twitter), οι χρήστες μίλησαν για «τη σημαντικότερη σκηνή της σειράς» και «μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης». Άλλοι έγραψαν: «Αυτόν τον χώρο μου έδωσαν να ζω, μια χαραμάδα. Θεία Σταματίνα σ’ αγαπώ ρε».

Με ευαισθησία και χιούμορ, ο Καπουτζίδης για ακόμη μια φορά έβαλε στο κέντρο του κάδρου την αποδοχή, την ορατότητα και τη δύναμη της διαφορετικότητας.