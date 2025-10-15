TV & MEDIA
Σέρρες: Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ - Αποθέωση στο Χ για τον Γιώργο Καπουτζίδη

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης έβγαλε όλες τις ταμπέλες και μίλησε σε κάθε παιδί εκεί έξω», γράφουν στα social media

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η θεία Σταματίνα στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και μάλιστα, είναι ίντερσεξ.

Με τον ίσως πιο συντηρητικό χαρακτήρα των «Σερρών» που είχε άγνοια για το σώμα του, ο Γιώργος Καπουτζίδης συνέδεσε τον κόσμο των στερεοτύπων με τη φύση ενός ίντερσεξ ανθρώπου -θέμα που λίγες φορές έχει προβληθεί στα ελληνικά media.

Μετά το επεισόδιο της αποκάλυψης για τη θεία Σταματίνα, το X αποθέωσε τον Γιώργο Καπουτζίδη που δίνει βήμα σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, συστήνοντας τη σε όσους από το τηλεοπτικό κοινό δεν έχουν πλήρη γνώση. Μέσα από ατάκες των πρωταγωνιστών και την άγνοια της θείας Σταματίνας για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, χωρίς να στερείται χιούμορ, η σκηνή που η θεία αλλάζει τη σειρά των γραμμάτων της λέξης «ΛΟΑΤΚΙ» αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές.

Κι έτσι, με τον τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει, ο Γιώργος Καπουτζίδης εξηγεί ένα-ένα τα αρχικά Λ, Ο, Α, Τ, Κ, Ι ή αλλιώς του ακρωνυμίου που έφτιαξε τελικά η θεία Σταματίνα, Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α, το οποίο έγινε σχέδιο στο φούτερ που φόρεσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, για να ποζάρει χαμογελαστός στο Instagram.

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει μιλήσει για στρέιτ, γκέι, μπάι, ίντερσεξ, τρανς. Έβγαλε όλες τις ταμπέλες και μίλησε σε κάθε παιδί εκεί έξω», γράφει ένα από τα σχόλια στο X.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τι σημαίνει να γεννιέσαι ίντερσεξ;

Athens Pride 2022 / Explainer: Τι σημαίνει να γεννιέσαι ίντερσεξ;

Το γράμμα «Ι» στο αρκτικόλεξο ΛΟΑΤΚΙ+ αντιστοιχεί σε υγιή ανθρώπινα σώματα που μέχρι σήμερα συχνά παθολογικοποιούνται και υποβάλλονται σε επεμβάσεις «κανονικοποίησης» φύλου ερήμην τους. Η Intersex Greece εξηγεί τον όρο, τις δυσκολίες και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ίντερσεξ άτομα στην Ελλάδα.
ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΙΔΗ
Ο ανυπεράσπιστος καημός για ένα ακόμη κράξιμο/από τον Πάνο Μιχαήλ

ΟΑΣΗ / Ο ανυπεράσπιστος καημός για ένα ακόμη κράξιμο/από τον Πάνο Μιχαήλ

Από τον ποταμό της Baarn μέχρι το φιλί στις «Σέρρες», κι από το βλέμμα–countdown του Ren Hang μέχρι τη φάρσα του Μίστερ Μπούτια, η ΟΑΣΗ καταγράφει τα queer ραγίσματα που δεν έγιναν ποτέ ιδιωτικά. Dickpics, cult σώματα, drag spoof βιντεάκια, καμπαρέ φωνές, τηλεοπτικά taboos· όλα στην ίδια καμπύλη: γέλιο, καύλα, πληγή, ανάσα. Το ripology του queer δεν είναι θεωρία· είναι ο ανυπεράσπιστος καημός που μας κρατάει ζωντανούς.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δανάη Παππά: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη» - Το σχόλιο για την υπόθεση Μπισμπίκη

Δανάη Παππά: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη;» - Το σχόλιο για την υπόθεση Μπισμπίκη

«Βγήκα ένα βράδυ με τους φίλους μου, διασκέδασα, όπως κάνω πάντα. Την επόμενη ημέρα υπήρχαν άρθρα, τηλέφωνα» ανέφερε η ηθοποιός φανερά απορημένη με όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες
LIFO NEWSROOM
Έρικ Μεταξάς: Ο συντηρητικός Ελληνοαμερικανός που θέλει να γίνει ο νέος Jimmy Kimmel

Έρικ Μεταξάς: Ο συντηρητικός Ελληνοαμερικανός που θέλει να γίνει ο νέος Jimmy Kimmel

Ο Μεταξάς, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παρουσιαστής και ευαγγελικός διανοούμενος, παρουσιάστηκε ως ο άνθρωπος που θα επαναφέρει τη «χαρά» στην ψυχαγωγία, απαλλαγμένη από το «δηλητήριο των φιλελεύθερων talk show»
LIFO NEWSROOM
Amazon Prime Video: Απέσυρε τις φωτογραφίες με τον «άοπλο» πράκτορα 007 μετά τις αντιδράσεις

Amazon Prime Video: Απέσυρε τις φωτογραφίες με τον «άοπλο» πράκτορα 007 έπειτα από αντιδράσεις

Ως απάντηση στο κύμα επικρίσεων, η Amazon αντικατέστησε τις φωτογραφίες με πιο παραδοσιακές, από τις ίδιες τις ταινίες, αν και, όπως επισημαίνεται, ούτε αυτές περιλαμβάνουν όπλα
LIFO NEWSROOM
Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά για τα deepfake που «ανασταίνουν» τον πατέρα της

Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά για τα deepfake που «ανασταίνουν» τον πατέρα της

Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, ξεσπά κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των deepfake βίντεο που «ανασταίνουν» τον πατέρα της, καταγγέλλοντας τη χρήση του AI στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ως ανήθικη και προσβλητική προς την ανθρώπινη δημιουργία
LIFO NEWSROOM
 
 