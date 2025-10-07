Η Paramount εξαγοράζει το CBS και τοποθετεί την Μπάρι Γουάις στη διεύθυνση ειδήσεων

Η δημοσιογράφος Μπάρι Γουάις, πρώην αρθρογράφος των New York Times, αναλαμβάνει αρχισυντάκτρια του CBS News, σε μια ακόμη κίνηση αναδιάρθρωσης υπό τη νέα διοίκηση του δικτύου.

Η μητρική εταιρεία Paramount ανακοίνωσε παράλληλα την εξαγορά του The Free Press, της ψηφιακής πλατφόρμας που ίδρυσε η Γουάις το 2021 μετά την αποχώρησή της από τους Times, σε συμφωνία που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αγγίζει τα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Η Γουάις, γνωστή για την κριτική της απέναντι στην «πολιτικοποίηση» των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε ότι ανυπομονεί να «βάλει τη δική της σφραγίδα» στο CBS. Το δίκτυο πέρασε φέτος στον έλεγχο του Ντέιβιντ Έλισον, γιου του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας και συμμάχου του προέδρου Τραμπ, Λάρι Έλισον, μετά τη συγχώνευση με την Paramount.

Η επιλογή της έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους προοδευτικούς κύκλους των ΗΠΑ, με επικριτές να εκφράζουν ανησυχία για τη νέα κατεύθυνση του δικτύου.

Η Μπάρι Γουάις ξεκίνησε την καριέρα της σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης και έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ και κατά του «cancel culture». Το Free Press ξεκίνησε ως ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και εξελίχθηκε σε επιτυχημένη ψηφιακή πλατφόρμα με 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές, εκ των οποίων περισσότεροι από 170.000 πληρώνουν συνδρομή.

Το μέσο έχει προσελκύσει γνωστά ονόματα, όπως τον ιστορικό Niall Ferguson και τον οικονομολόγο Tyler Cowen, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστό με ρεπορτάζ που ασκούσαν κριτική στο δημόσιο Αμερικανικό δίκτυο NPR και διερευνούσαν τη χρήση φωτογραφιών σε δημοσιεύματα για τη Γάζα.

«Επένδυση στην εμπιστοσύνη και στην ισορροπία»

Ο Έλισον δήλωσε ότι η ανάθεση της διεύθυνσης στη Γουάις αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας «εκσυγχρονισμού» του περιεχομένου της Paramount και του CBS, ώστε το δίκτυο να γίνει «το πιο αξιόπιστο όνομα στην ενημέρωση».

«Πιστεύουμε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών επιθυμεί ειδήσεις ισορροπημένες και βασισμένες στα γεγονότα — και θέλουμε το CBS να γίνει το σπίτι τους», ανέφερε.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη Γουάις δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Πηγές αναφέρουν ότι η Paramount κατέβαλε 150 εκατ. δολάρια σε μετοχές και μετρητά.

Η εξαγορά της Paramount από τον Έλισον εγκρίθηκε το καλοκαίρι από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, έπειτα από συμβιβασμό ύψους 16 εκατ. δολαρίων για αγωγή του προέδρου Τραμπ σχετικά με συνέντευξη στο 60 Minutes που, όπως υποστήριζε, είχε υποστεί μεροληπτικό μοντάζ.

Για να λάβει έγκριση, ο Έλισον δεσμεύτηκε να διορίσει ανεξάρτητο ombudsman για την εξέταση καταγγελιών μεροληψίας και να διασφαλίσει ποικιλία απόψεων στα προγράμματα.

Το μήνυμα της Γουάις

Σε σημείωμα προς το προσωπικό, η Γουάις ανέφερε ότι πιστεύει στην ομάδα του Έλισον και στο όραμά του για τα μέσα ενημέρωσης. «Επενδύουν στην ενημέρωση επειδή πιστεύουν στην αξία της. Επειδή έχουν θάρρος. Επειδή αγαπούν αυτή τη χώρα. Και επειδή κατανοούν ότι η Αμερική δεν μπορεί να προοδεύσει χωρίς κοινά γεγονότα, κοινές αλήθειες και κοινή πραγματικότητα», έγραψε.

Με πληροφορίες από BBC

