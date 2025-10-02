Ο Τζίμι Κίμελ αποκαλύπτει πώς έμαθε για την αιφνίδια διακοπή της εκπομπής του

Ο Τζίμι Κίμελ περιέγραψε με λεπτομέρειες την απρόσμενη στιγμή που ενημερώθηκε από τα στελέχη του ABC ότι η εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!» θα κοβόταν από τον αέρα, ενώ το κοινό βρισκόταν ήδη στο στούντιο και οι καλεσμένοι ετοιμάζονταν για το γύρισμα.

Μιλώντας στον Στίβεν Κολμπέρ στην εκπομπή «The Late Show» την Τρίτη, ο Κίμελ είπε ότι βρισκόταν στο γραφείο του γράφοντας όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τα κεντρικά του ABC. Επειδή στο δωμάτιο βρίσκονταν πέντε σεναριογράφοι, ο μόνος ιδιωτικός χώρος για να μιλήσει ήταν η τουαλέτα.

«Μου είπαν: “Θέλουμε να ρίξουμε τους τόνους. Μας ανησυχεί τι θα πεις απόψε και αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος δρόμος είναι να βγάλουμε το σόου εκτός αέρα”», θυμήθηκε. «Τους απάντησα ότι δεν είναι καλή ιδέα, αλλά έγινε ψηφοφορία και την έχασα.»

Το κοινό αποδοκίμασε κατά την αφήγησή του, κι εκείνος αστειεύτηκε: «Αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ, άρχισα να γιουχάρω». Ο Κίμελ σημείωσε ότι χρειάστηκε να σταλεί στο σπίτι το ήδη συγκεντρωμένο κοινό, ενώ φαγητό που ετοίμαζε ο σεφ Κρίστιαν Πετρόνι πήγε χαμένο. Ο μουσικός καλεσμένος Χάουαρντ Τζόουνς ηχογράφησε ωστόσο ένα τραγούδι για μελλοντικό επεισόδιο: «Things Can Only Get Better», που ο ίδιος ο Κίμελ χαρακτήρισε ειρωνικό.

Το ABC είχε αναστείλει προσωρινά το σόου στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά από μονολόγο που αναφέρθηκε στη δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της FCC Μπρένταν Καρ απείλησε με κυρώσεις σε θυγατρικά κανάλια του ABC, ενώ μεγάλες ομάδες τοπικών σταθμών όπως οι Nexstar και Sinclair αρνήθηκαν να μεταδώσουν την εκπομπή.

Τζίμι Κίμελ: Ο Κολμπέρ, η ακύρωση και η πολιτική διάσταση

Ο Στίβεν Κολμπέρ, που εμφανίστηκε επίσης ως καλεσμένος στο «Jimmy Kimmel Live!» στη Νέα Υόρκη, είπε ότι μπορούσε να καταλάβει την αγωνία του Κίμελ. Ο ίδιος ενημερώθηκε για την ακύρωση της δικής του εκπομπής ενώ βρισκόταν σε διακοπές, με το CBS και τη μητρική Paramount να αποδίδουν την απόφαση σε «επαγγελματικούς (business) λόγους».

Ο Κολμπέρ αποκάλυψε ότι προσπάθησε να μιλήσει ανοιχτά στο κοινό για την απόφαση, αλλά δυσκολεύτηκε να προφέρει σωστά τις φράσεις χωρίς autocue. «Ήμουν τόσο νευρικός… Το κοινό με παρότρυνε να συνεχίσω, αλλά όταν έφτασα στη φράση που εξηγούσε τι πραγματικά συμβαίνει, δεν γέλασαν», είπε χαρακτηριστικά.

Αν και το δίκτυο υποστήριξε ότι η ακύρωση ήταν θέμα οικονομίας, πολλοί σχολιαστές –και ο Κίμελ– θεωρούν ότι επρόκειτο για πολιτική απόφαση που συνδέεται με την κυβέρνηση Τραμπ και την ανάγκη έγκρισης της συγχώνευσης της Paramount με τη Skydance.

Κατά τους επικριτές, η εταιρεία απέφυγε να συγκρουστεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η συγχώνευση της Paramount με τη Skydance, μία συμφωνία 8,4 δισ. δολαρίων που εγκρίθηκε από την FCC στα τέλη Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 7 Αυγούστου 2025. Η ίδια, πάντως, υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους.

Τόσο ο Κολμπέρ όσο και ο Κίμελ έχουν υπάρξει συχνοί επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος όχι μόνο χαιρέτισε δημόσια την ακύρωση της εκπομπής του Κολμπέρ, αλλά σχολίασε ότι «οι επόμενοι είναι ο Κίμελ και ο Σεθ Μέγερς». Όταν το ABC διέκοψε προσωρινά τον Κίμελ, ο Τραμπ πανηγύρισε εκ νέου, ενώ ταυτόχρονα απείλησε το δίκτυο για την επιστροφή του.

Στην πιο πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση, οι τρεις παρουσιαστές (Κίμελ, Κολμπέρ και Μέγερς) φωτογραφήθηκαν μαζί, με τον Κίμελ να γράφει στο Instagram: «Hi Donald!». Ο ίδιος αποκάλεσε το επεισόδιο της Τρίτης «το σόου που η FCC δεν θέλει να δείτε», ενώ παρουσίασε τον Κολμπέρ ως «τον βραβευμένο με Έμι οικοδεσπότη που, χάρη στην κυβέρνηση Τραμπ, είναι τώρα διαθέσιμος μόνο για περιορισμένο χρόνο».

Με πληροφορίες από CNN