Η Κρίστεν Στιούαρτ σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο στον Πούτιν

Η Κρίστεν Στιούαρτ ακολούθησε το παράδειγμα του Νικ Όφερμαν και της Μέγκαν Μούλαλι, οικοδεσπότες των Independent Spirit Awards, που κάλεσαν τους παραβρισκόμενους να κάνουν τη χαρακτηριστική χειρονομία με το μεσαίο σηκωμένο δάχτυλο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων χθες, το δίδυμο των παρουσιαστών αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία λέγοντας στον Ρώσο πρόεδρο να «σκάσει και να πάει σπίτι του».

«Πριν συνεχίσουμε, θα θέλαμε να αφιερώσουμε ένα λεπτό για να εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας σε όσους επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις άδικες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο», είπε ο Όφερμαν.

«Νομίζω ότι μιλάμε εξ΄ονόματος όλων εδώ όταν λέμε ότι ελπίζουμε σε μια γρήγορη και ειρηνική επίλυση. Συγκεκριμένα, άντε γα@@@σου και πήγαινε σπίτι σου, Πούτιν» συμπλήρωσε η συμπαροουσιάστρια.

«Ναι, αυτή είναι η γρήγορη και ειρηνική επίλυση για την οποία μιλάμε», είπε ο Όφερμαν. «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν να φύγει και να πάει σπίτι του. Και για αυτόν τον σκοπό, ας ενωθούμε όλοι μαζί και ας τον στείλουμε με ένα χαιρετισμό των βραβείων Spirit: στον Πούτιν!» είπε και σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο.

Οι οικοδεσπότες ενθάρρυναν και το κοινό να ακολουθήσει και τότε η κάμερα απαθανάτισε την Κρίστεν Στιούαρτ να κάνει τη συγκεκριμένη χειρονομία.

Αργότερα στην εκδήλωση, η Στιούαρτ εξέφρασε την υποστήριξή της στον λαό της Ουκρανίας. «Υπερασπιζόμαστε την ανεξαρτησία, υπερασπιζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης, υπερασπιζόμαστε την ανθρωπότητα, σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε δίπλα στον λαό της Ουκρανίας», είπε η ηθοποιός.

A #SpiritAwards message for Putin from Kristen Stewart pic.twitter.com/tvBJ7uLhCj

“today we are compelled to stand with the people of ukraine” - kristen stewart yesss 💙💛 pic.twitter.com/1hWgbkXSgS