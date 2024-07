Η φανταστική νέα καριέρα της Άνγκελα Μέρκελ ως ντετέκτιβ

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την αποχώρησή της από την πολιτική, η Άνγκελα Μέρκελ εμφανίστηκε χθες, Παρασκευή (12/9), στην ιταλική τηλεόραση με μια ριζικά νέα μορφή: ως γερμανίδα Μις Μαρπλ, που εξιχνιάζει φόνους συνοδευόμενη από τον τετράποδο Χέλμουτ.

Η επί μακρόν καγκελάριος της Γερμανίας εμφανίζεται ως η φανταστική ηρωίδα της Miss Merkel, μιας κωμικής περιπέτειας που έχει ήδη γίνει επιτυχία στη Γερμανία και πλέον προβάλλεται από τη δημόσια ιταλική ραδιοτηλεόραση RAI. Οπως υποδηλώνει και ο τίτλος της σειράς, πρόκειται για μια χιουμοριστική εκδοχή της ντετέκτιβ Μις Μαρπλ, που γεννήθηκε από την πένα της αγγλίδας συγγραφέως Αγκαθα Κρίστι.

Βασισμένη στα μπεστ σέλερ του Γερμανού συγγραφέα Ντέιβιντ Σάφιερ, η σειρά έχει μια απλή υπόθεση: μια συνταξιούχος Μέρκελ, που εξακολουθεί να φορά το σήμα κατατεθέν της, τα χρωματιστά σακάκια και το ατίθασο μαλλί της, έχει αποσυρθεί στο Uckermark, την περιοχή της ιδιαίτερης πατρίδας της βορειοανατολικά του Βερολίνου, μαζί με τον σύζυγό της και έναν σωματοφύλακα.

Cosa succederebbe se #AngelaMerkel diventasse un’investigatrice? #MissMerkel è la nuova curiosa serie di #Rai2 dove l’ex cancelliera tedesca, in pensione, si diletta a risolvere alcuni casi di omicido

In onda da venerdì, in prima serata!#Series #Rai #Palinsesti #AscoltiTv pic.twitter.com/GqgOa6k3Sn