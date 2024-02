Η Έιμι Σούμερ απάντησε γιατί το πρόσωπό της είναι πρησμένο

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις Έιμι Σούμερ έδωσε τη δική της απάντηση για το πρήξιμο στο πρόσωπό της και είπε ότι αιτία είναι η ενδομητρίωση.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Έιμι Σούμερ εμφανίστηκε πριν λίγες ημέρες σε τηλεοπτική εκπομπή για να μιλήσει για τον δεύτερο κύκλο της σειράς Life&Beth, στην οποία γράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί. Μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή, δέχθηκε αρκετά σχόλια που ανέφεραν πως το πρόσωπό της είναι πρησμένο και εκείνη φαινόταν διαφορετική.

Οι χρήστες του διαδικτύου έκαναν τις δικές τους εικασίες και η ηθοποιός έδωσε τη δική της απάντηση μέσω ενός Insta Story, όπου ανέφερε πως ο λόγος για το πρήξιμο είναι η ενδομητρίωση. Όμως, η Έιμι Σούμερ δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός πως οι χρήστες έκαναν σχόλια για την εμφάνισή της.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη γνώμη σας αναφορικά με το πρόσωπό μου. Και έχετε δίκιο, είναι όντως πιο πρησμένο απ’ ότι συνήθως. Έχω ενδομητρίωση, ένα αυτοάνοσο νόσημα για το οποίο κάθε γυναίκα πρέπει να είναι ενημερωμένη. Συμβαίνουν διάφορα στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό, τόσο ιατρικά όσο και ορμονολογικά, αλλά είμαι οκ».

Σε άλλο σημείο του Insta Story, η Έιμι Σουίμερ ανέφερε πως «Πιστεύω όμως, πως καμία γυναίκα δεν πρέπει να αιτιολογεί και να εξηγεί κάτι για την εξωτερική της εμφάνιση. Δεν οφείλει καμία εξήγηση. Όμως, ήθελα να αναφέρω τη σημασία του να νιώθεις ok με το σώμα και την εμφάνισή σου. Όπως κάθε γυναίκα/άτομο μερικές φορές νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση και άλλες πάλι θέλω απλώς να βάλω μία σακούλα στο κεφάλι μου».

Amy Schumer responds to all of the online comments about her appearance:



“Thank you so much for everyone’s input about my face. I’ve enjoyed feedback and deliberation about my appearance as all women do for almost 20 years. And you're right, it is puffier than normal right now.… pic.twitter.com/90BevW6yZ7