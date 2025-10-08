TV & MEDIA
TV & Media

Χρυσούλα Διαβάτη: «Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν, μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο» λέει ο σύζυγός της

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του σε πρόσφατη συνέντευξή του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χρυσούλα Διαβάτη: «Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν, μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο» λέει ο σύζυγός της Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Χρυσούλα Διαβάτη και Νικήτας Τσακίρογλου / EUROKINISSI
0

Για την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε ο σύζυγός της και γνωστός ηθοποιός Νικήτας Τσακίρογλου.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Νικήτας Τσακίρογλου μετέφερε νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Χρυσούλα Διαβάτη μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο λόγω της ρευματοειδής αρθρίτιδας, αλλά δεν κατάφερε να λάβει βοήθεια. 

«Είμαι καλά, φορτωμένος πολύ, προβληματισμένος πολύ με αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα, ανέλπιστα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε να μπορέσει να ξαναβρεθεί στον χώρο του θεάτρου και στην τηλεόραση», ανέφερε αρχικά.

«Η Χρυσούλα είναι σε καλύτερη κατάσταση, την έχουμε στο σπίτι και έχουμε μια γυναίκα που την φροντίζει. Δεν ξέρω πολλά από τις δουλειές του σπιτιού, είμαι καλομαθημένος και από τη μητέρα μου και περισσότερο από τη Χρυσούλα που τα αναλάμβανε όλα. Τώρα δυστυχώς δεν μπορεί να με φροντίσει. Μου λείπε η καθημερινότητα, αλλά δεν γκρινιάζω, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον», πρόσθεσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν, μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο. Φαίνεται η επιστήμη σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να βοηθήσει. Πάνω από 60 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ο γάμος μας δεν πέρασε κρίση, γιατί είχαμε μια κατανόηση και προσέχαμε και σεβόμασταν ο ένας τον άλλον», εξομολογήθηκε ακόμα ο καταξιωμένος καλλιτέχνης», κατέληξε.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Amazon Prime Video: Απέσυρε τις φωτογραφίες με τον «άοπλο» πράκτορα 007 μετά τις αντιδράσεις

TV & Media / Amazon Prime Video: Απέσυρε τις φωτογραφίες με τον «άοπλο» πράκτορα 007 έπειτα από αντιδράσεις

Ως απάντηση στο κύμα επικρίσεων, η Amazon αντικατέστησε τις φωτογραφίες με πιο παραδοσιακές, από τις ίδιες τις ταινίες, αν και, όπως επισημαίνεται, ούτε αυτές περιλαμβάνουν όπλα
LIFO NEWSROOM
Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά για τα deepfake που «ανασταίνουν» τον πατέρα της

TV & Media / Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά για τα deepfake που «ανασταίνουν» τον πατέρα της

Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, ξεσπά κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των deepfake βίντεο που «ανασταίνουν» τον πατέρα της, καταγγέλλοντας τη χρήση του AI στη βιομηχανία ψυχαγωγίας ως ανήθικη και προσβλητική προς την ανθρώπινη δημιουργία
LIFO NEWSROOM
Το «Παρα Πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά

TV & Media / «Θα γράψουμε το 50ο επεισόδιο μαζί»: Το teaser Καπουτζίδη για το reunion του «Παρα Πέντε»

Στην επέτειο συμπλήρωσης των είκοσι ετών από την προβολή του πρώτου επεισοδίου του «Παρά Πέντε», ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε σε ένα teaser ανακοινώνοντας την επιστροφή της σειράς
LIFO NEWSROOM
 
 