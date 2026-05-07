Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Νέο στιγμιότυπο από τα γυρίσματα για την τέταρτη σεζόν του «Maestro»

Σε πλήρη εξέλιξη τα γυρίσματα του τέταρτου και πολυαναμενόμενου κύκλου της σειράς

Φωτ. Χριστόφορος Παπακαλιάτης και Κλέλια Ανδριολάτου / IMDB
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα του τέταρτου και πολυαναμενόμενου κύκλου της σειράς «Maestro».

Τις τελευταίες ημέρες, όπως φάνηκε μέσω των social media, η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρίσκονται στους Παξούς για τις ανάγκες των γυρισμάτων του «Maestro».

Μάλιστα, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία κοινή φωτογραφία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, όπου ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί.

Φωτ. Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης / Instagram

Υπενθυμίζεται πως στη νέα σεζόν θα προστεθούν οι Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που – όπως τονίζεται – θα φέρουν καίριες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η συνέχεια του «Maestro» και η 4η σεζόν

Παρότι αρχικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε αποφασίσει η σειρά να ολοκληρωθεί στον τρίτο κύκλο, τελικά επέλεξε να συνεχίσει την ιστορία με ακόμη μία σεζόν, καθώς το «Maestro» αγαπήθηκε ιδιαίτερα τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο και από τους ίδιους τους συντελεστές.

«Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάει και 4η σεζόν το Maestro, για τον λόγο ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίρνω αποφάσεις εν θερμώ. Πιστεύω ότι πρέπει να κάτσει λίγο όλο αυτό μέσα μου, να ηρεμήσω, να πάρω τον χρόνο μου, να ξεκουραστώ, να πάρω 1-2 μήνες», είχε αναφέρει μετά το τέλος της 3ης σεζόν.

Το φθινόπωρο ωστόσο, η Κλέλια Ανδριολάτου με μία ανάρτησή της στο Instagram, ανακοίνωσε την τέταρτη σεζόν της σειράς, κρατώντας στα χέρια της το σενάριο.

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες», είχε γράψει στη συνέχεθα στην πρώτη του ανάρτηση για το γεγονός και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

 
Η Τζέιν Φόντα αποχαιρέτησε τον πρώην σύζυγό της, Τεντ Τέρνερ, με ένα προσωπικό κείμενο για τον άνδρα που μπήκε στη ζωή της σαν «πειρατής», τη φρόντισε, τη χρειάστηκε και της έδωσε αυτοπεποίθηση. Ο ιδρυτής του CNN πέθανε στα 87 του, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στα media, τη φιλανθρωπία και την περιβαλλοντική δράση.
Η σημερινή πρόβα αναμένεται να δώσει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για το κατά πόσο θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν
Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του KYLIE, της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για την Κάιλι Μινόγκ, που έρχεται στις 20 Μαΐου με σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές εξομολογήσεις και μαρτυρίες από τη Ντάνι Μινόγκ, τον Τζέισον Ντόνοβαν, τον Πιτ Γουότερμαν και τον Νικ Κέιβ.
