Harry Potter: Ο Τομ Φέλτον επικοινώνησε με τον νέο «Ντράκο Μαλφόι» - Τι του είπε

Επικοινωνία με τον Λοξ Πρατ, τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Ντράκο Μαλφόι στη νέα τηλεοπτική σειρά Harry Potter του HBO, είχε ο Τομ Φέλτον, όπως αναφέρει σχετικά το Variety.

Ο Φέλτον, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θεώρησε πως είναι «πολύ σημαντικό» να συζητήσει με τον Πρατ ενόψει της πρεμιέρας της νέας σειράς, η οποία είναι προγραμματισμένη για τα Χριστούγεννα του 2026.

Ο Φέλτον, που ενσάρκωσε τον Μαλφόι στις κινηματογραφικές ταινίες από το 2001 έως το 2011 και σήμερα υποδύεται την ενήλικη εκδοχή του ρόλου στο θεατρικό «Harry Potter and the Cursed Child» στο Μπρόντγουεϊ, αποκάλυψε ότι -όπως και οι συμπρωταγωνιστές του Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ- έστειλε μήνυμα στη νέα γενιά ηθοποιών.

Tom Felton felt it was “really important” to reach out to Lox Pratt, the actor taking on the role of Draco Malfoy in HBO’s #HarryPotter series.



Harry Potter: Τι είπε ο Τομ Φέλτον στον μικρό «Μάλφοι»

«Ναι, επικοινώνησα μαζί του», ανέφερε σε συνέντευξή του στο podcast “Happy Sad Confused”. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ διαφορετικά τώρα, εμείς μπαίναμε σε κάτι που δεν υπήρχε, ενώ τώρα υπάρχει μεγάλο βάρος».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν θέλει να δώσει συγκεκριμένες συμβουλές, καθώς «αυτό είναι το δικό του ταξίδι», αλλά φρόντισε να τού αφήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.

«Το μόνο που θα πω είναι: “Ορίστε το τηλέφωνό μου, ορίστε η διεύθυνσή μου”. Και στους γονείς του επίσης. Αν χρειαστείς μια κουβέντα, ενθαρρυντική κατά βάση, ή έχεις απορίες, είμαι εδώ».

Ο Φέλτον σημείωσε ότι προτιμά να ενθαρρύνει τον νέο ηθοποιό να απολαύσει την εμπειρία: «Να το χαρείς όσο περισσότερο γίνεται, να τραβήξεις όσες περισσότερες φωτογραφίες μπορείς, να “κλέψεις” όσα περισσότερα props μπορείς, κάποτε θα αξίζουν μια περιουσία», είπε χαρακτηριστικά.

Η νέα σειρά Harry Potter, η οποία θα αφιερώσει μία σεζόν σε κάθε βιβλίο, κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο της trailer και προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα, με προοπτική να διαρκέσει τουλάχιστον μία δεκαετία.

Ο Φέλτον αναφέρθηκε και στις διαφορές της εποχής, τονίζοντας ότι οι νέοι ηθοποιοί καλούνται να διαχειριστούν και την τοξικότητα των social media, κάτι που δεν υπήρχε όταν γυρίζονταν οι αρχικές ταινίες.

«Τότε δεν υπήρχε αυτό. Γυρίζαμε σε φιλμ, με φυσικές κάμερες. Θυμάμαι ακόμη ανθρώπους στο συνεργείο να δουλεύουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο», είπε, περιγράφοντας την εμπειρία των γυρισμάτων.

Με πληροφορίες από Variety