Χάρις Αλεξίου - Maestro: «Μας τάραξε ο καιρός στους Παξούς»

Τις πρώτες της δηλώσεις για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του Maestro, έκανε η Χάρις Αλεξίου.

Δημοσιογράφοι συνάντησαν την Χάρις Αλεξίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τα γυρίσματα του νέου, πολυαναμενόμενου κύκλου του Maestro, που ξεκίνησαν πριν λίγες εβδομάδες στους Παξούς.

Υπενθυμίζεται ότι γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του «Maestro» ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και οι ηθοποιοί μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν επρόκειτο να μεταβούν στους Παξούς, όπου θα γυριστεί και το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα για το Maestro. Μας τάραξε λίγο ο καιρός στους Παξούς, αλλά τώρα είναι όλα ωραία», ανέφερε αρχικά η σπουδαία ερμηνεύτρια.

«Όλα καλά και εγώ, μια χαρά. Για το Maestro θα σας τα πει ο Χριστόφορος αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχει πάει και στο Netflix. Μουσικά δεν θα με δείτε κάπου», κατέληξε.