Χάνα Γουάντινγκχεμ: Αποστομωτική απάντηση σε φωτογράφο που της ζήτησε να «δείξει πόδι»

Η παρουσιάστρια των κορυφαίων βρετανικών θεατρικών βραβείων Ολίβιε, Χάνα Γουάντινγκχεμ, καταχειροκροτήθηκε για την απάντησή της σε φωτογράφο που της ζήτησε να «δείξει πόδι».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από έναν θαυμαστή στο X (πρώην Twitter), οι παρατηρήσεις του φωτογράφου δεν ακούγονται, αλλά η Γουάντινγκχεμ είπε: «Θεέ μου, δεν θα το έλεγες ποτέ αυτό σε έναν άνδρα, φίλε μου».

Απείλησε να προχωρήσει αν συνεχιστεί αυτό το πνεύμα, προσθέτοντας: «Μην λες 'δείξε μου πόδι'. Όχι».

Η viral για το βρετανικό κοινό στιχομυθία, έγινε λίγο πριν την έναρξη της πολυαναμενόμενης θεατρικής βραδιάς χθες, Κυριακή (14/4).

Η Γουάντινγκχεμ ανέλαβε το τιμόνι της παρουσίασης και για τη φετινή διοργάνωση, μετά την πετυχημένη παρουσία της το 2023. Είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ιδιοκτήτριας της Richmond FC Rebecca Welton στην κωμωδία Ted Lasso του Apple TV+, η οποία της χάρισε ένα Emmy, ένα βραβείο Critics' Choice Award και ένα Screen Actors Guild Award.

long story short: hannah was being her gorgeous self and the 📸 made some comment about her leg we couldn't quite make out and... well, the video speaks for itself. This woman is a role model. Always, always call pricks out on their bullshit. https://t.co/TUPwdqEYo2 pic.twitter.com/ybhxCo5FJ6