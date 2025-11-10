Γιούλη Τσαγκαράκη: Η «θεία Σταματίνα» από τις Σέρρες εξηγεί γιατί μπήκε πρώτο το «Ι» στο «ΙΚΤΟΛΑ»

Για τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Σέρρες» και τον ρόλο της ως «θεία Σταματίνα», που αποτέλεσε το πρώτο ίντερσεξ άτομο στην ελληνική μυθοπλασία, μιλήσε η Γιούλη Τσαγκαράκη.

«Το έκανε πολύ ωραία ο Γιώργος. Έκανε την ανατροπή σχολιάζοντας πώς είναι ένα ιντερσέξ άτομο. Το έκανε πολύ ωραία και με την «Νάνσυ», την αδερφή του «Οδυσσέα». Συναντήθηκαν αυτά τα στοιχεία της μοναξιάς, γιατί το κοινό στοιχείο της «Νάνσυς» και της «Σταματίνας» ήταν αυτό, η μοναξιά, και εγώ ασχολήθηκα πολύ με αυτό, με αυτή τη ρωγμή, τη βαθιά μοναξιά, την οποία δεν μπορούσε κι αυτή να εξηγήσει. Ο κόσμος συνδέθηκε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο. Ήταν πολύ συγκινητικό», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον».

Αναφορικά με την ανταπόκριση του κόσμου στην εξέλιξη του χαρακτήρα της στη σειρά, είπε χαρακτηριστικά: «Αν μπορούσα να σηκωθώ τώρα και να υποκλιθώ όπως κάνουμε στο θέατρο, θα το έκανα. Το 99,9% των μηνυμάτων ήταν 'ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό το άνοιγμα.' Οι περισσότεροι έγραφαν: 'Γέλασα πολύ, αλλά έκλαψα κιόλας, γιατί συναντήθηκα με το δικό μου κομμάτι'. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό».

Και συνέχισε: «Εγώ κατάλαβα ότι βοηθιέμαι η ίδια όταν ανοίγομαι... Δηλαδή πρώτα κάνω σε εμένα καλό όταν κάνω αυτό το άνοιγμα και μετά το μεταδίδω στον άλλον. Το έκανε (σ.σ. η «θεία Σταματίνα) στη «Νάνσυ», το έκανε και στον «Άγγελο». Πάει και του λέει: “Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Γιατί; Εγώ το έζησα αυτό, αυτή τη χαραμάδα την έχω περάσει. Γιατί εσύ να είσαι πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει.” Μ’ αρέσει που ο Γιώργος τόλμησε να τη δείξει έτσι. Συνειδητοποίησε το τραύμα της και είπε “Φτάνει, μέχρι εδώ”».

Για το ΙΚΤΟΛΑ, τον αναγραμματισμό στον όρο ΛΟΑΤΚΙ+ που έκανε στη σειρά η «θεία Σταματίνα», η Γιούλη Τσαγκαράκη εξήγησε θέλησε να μπει πρώτο το «Ι».

«Ήθελε επιτέλους να είναι πρώτη, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί βαρέθηκε να είναι τελευταία. Και αυτή η αλλαγή που έκανε μέσα της, ήθελε να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να βοηθήσει. Αυτό είναι το σημαντικό».