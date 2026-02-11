TV & MEDIA
TV & Media

Γιώργος Μαζωνάκης: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Οι πρώτες πληροφορίες - Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται και γίνονται εξετάσεις

The LiFO team
The LiFO team
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Instagram
0

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το «Happy Day», ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχοντας υψηλό πυρετό και έντονους πόνους.

Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται και γίνονται εξετάσεις για να διερενηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι λέει άνθρωπος από το περιβάλλον του

Μάλιστα, η εκπομπή μίλησε με άνθρωπο από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη που επιβεβαίωσε πως ο τραγουδιστής είναι σε ιδιωτική κλινική.

«Μπορεί να είναι από μια ίωση μέχρι κάτι άλλο. Η ψυχολογία του είναι καλή αλλά έχει 39-40 πυρετό» αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΚΑΦΑ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ LADY GAGA ΕΠΣΤΑΙΝ

TV & Media / Γκάφα Βελόπουλου: Παρουσίασε εικόνα της Lady Gaga από το American Horror Story ως υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν

«Δείτε τα παιδάκια δεξιά και αριστερά. Τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα. Γιατί;» σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με τους χρήστες στο Χ να κάνουν λόγο για «κρεσέντο παραπληροφόρης»
THE LIFO TEAM
 
 