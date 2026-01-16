Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε» - Οι επόμενες κινήσεις μετά τη μήνυση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος.

Η υπόθεση έγινε γνωστή πριν τα Χριστούγεννα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύθηκε από τον 21χρονο για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πλέον οι δικηγόροι τους προετοιμάζουν τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέλιξη της υπόθεσης στα ελληνικά δικαστήρια.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφέρθηκε στο αν ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα προχωρήσει σε νομική απάντηση.

«Είναι βέβαιον, είναι προφανές, απλώς αναμένουμε να μας καλέσει η εισαγγελία προκειμένου να πάρουμε στα χέρια μας το περιεχόμενο της μήνυσης. Δε μπορώ να κάνω μία μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όταν δεν έχω το περιεχόμενο της μήνυσης, ούτε μπορώ να πω ότι το βρήκα από τα media», ανέφερε αρχικά ο κ. Λυκούδης.

«Νομίζω ότι τρέχει πολύ γρήγορα η διαδικασία και τις επόμενες ημέρες θα κληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για τις εξηγήσεις του. Θα πάρω στα χέρια μου το περιεχόμενο της μήνυσης και θα προχωρήσουμε σε όλες τις νομικές ενέργειες. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε», κατέληξε.