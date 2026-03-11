ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μέτρα κατά της αισχροκέρδειας: Live οι ανακοινώσεις

Πρόκειται για προληπτικές παρεμβάσεις, όπως τόνισαν στην ενημέρωση - «Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας και εφοδιασμού»

Σε εξέλιξη είναι η ανακοίνωση των μέτρων κατά της αισχροκέρδειας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοινώνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στην αγορά.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας και εφοδιασμού. Η ελληνική κυβέρνηση επειχειρεί να κινηθεί με τη δέουσα προσοχή» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Νωρίτερα, σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα ορίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.

Σημείωσε ότι αυτή η αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης» τόνισε ο πρωθυπουργός.

 
