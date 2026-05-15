Γιώργος Καπουτζίδης: Εξηγεί τι ισχύει για την Έφη Παπαθεοδώρου και το βίντεοκλιπ του Akyla

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ξεκαθάρισε τι συνέβη με την περίπτωση της Έφης Παπαθεοδώρου, αναφορικά με τον Akyla και τη Eurovision 2026.

Είχε γίνει γνωστό πως θα έβγαινε βίντεοκλιπ στο οποίο θα συμμετείχε η «Θεοπούλα» από τη σειρά «Στο Παρά 5».

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, που έχει συνδεθεί με τον εμβληματικό ρόλο της στη δημοφιλή σειρά, θα εμφανιζόταν στο βίντεοκλιπ, όπως η ίδια είχε αποκαλύψει, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία αυτή.

«Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεοκλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά τον περασμένο μήνα.

Έφη Παπαθεοδώρου: Ο λόγος που δεν την είδαμε με τον Akyla στη Eurovision 2026

Ωστόσο, η αγαπημένη ηθοποιός τελικά δεν εμφανίστηκε στο πλευρό του Akyla.

Χθες, λοιπόν, η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, φανερώνοντας πως ούτε η ίδια γνωρίζει ακριβώς τον λόγο που τελικά δεν προβλήθηκε το συγκεκριμένο απόσπασμα.

«Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά για το τι έγινε και όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ρωτήστε τον Akyla να σας πει» απάντησε η γνωστή ηθοποιός.

Και σε ερώτηση αν είδε τον Akyla στην σκηνή της Eurovision 2026 στον πρώτο ημιτελικό, είπε: «Τον είδα πολύ λίγο γιατί ήταν αργά και κουράστηκα. Τον Akyla τον είδα, τους άλλους δεν τους είδα. Είναι κάτι ξεχωριστό».

Στη συνέχεια, με την εκπομπή και την Κατερίνα Ζαρίφη επικοινώνησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

«Η Έφη Παπαθεοδώρου είχε κανονίσει να κάνει ένα βίντεοκλιπ του Akyla που θα έρθει μετά τη Eurovision. Μέσα σε όλο το τρέξιμο, αυτό το γύρισμα δεν πρόλαβε να τρέξει και δεν κατάλαβε καλά η Έφη Παπαθεοδώρου. Είναι για το κομμάτι του Akyla μετά. Έγινε μια παρερμηνεία, ήταν μια παρεξήγηση. Θα πάρει μέρος πιο μετά».