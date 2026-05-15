Stuart Fails to Save the Universe: Πρώτο τρέιλερ για το spin-off του Bing Bang Theory - Πότε κάνει πρεμιέρα

Το HBO Max παρουσίασε το πρώτο teaser trailer για το spin-off της σειράς «Big Bang Theory», με τίτλο «Stuart Fails to Save the Universe».

Το teaser trailer κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Warner Bros. Discovery προς τους διαφημιστές στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς, Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn και John Ross Bowie, ανέβηκαν όλοι στη σκηνή για να παρουσιάσουν το βίντεο και να ανακοινώσουν ότι η σειρά των 10 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Ιουλίου στο HBO Max.

Στη συνέχεια, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα. Η σειρά είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι βρισκόταν υπό ανάπτυξη τον Απρίλιο του 2023.

Ποια θα είναι η θεματολογία του spin-off του «Big Bang Theory»

Η περιγραφή της σειράς αναφέρει:

«Ο ιδιοκτήτης καταστήματος κόμικς Stuart Bloom (Sussman) αναλαμβάνει να αποκαταστήσει την πραγματικότητα αφού σπάσει μια συσκευή που κατασκεύασαν οι Sheldon και Leonard, προκαλώντας κατά λάθος έναν Αρμαγεδδώνα στο πολυδιάστατο σύμπαν. Ο Stuart έχει τη βοήθεια της κοπέλας του Denise (Lapkus), του φίλου του γεωλόγου Bert (Posehn) και του κβαντικού φυσικού/παντοτινού μπελά Barry Kripke (Bowie). Στην πορεία, συναντούν εκδοχές από εναλλακτικά σύμπαντα των χαρακτήρων που έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει από το «The Big Bang Theory». Όπως υπονοεί ο τίτλος, τα πράγματα δεν πάνε καλά».

Η σειρά «Stuart Fails to Save the Universe» είναι δημιουργία των Chuck Lorre, Zak Penn και Bill Prady.

Αυτή θα είναι πλέον η τέταρτη σειρά στο σύμπαν του «Big Bang». Εκτός από τη μητρική σειρά, η οποία προβλήθηκε για 12 σεζόν με υψηλή τηλεθέαση στο CBS, το prequel «Young Sheldon» ολοκλήρωσε τη δική του πορεία επτά σεζόν στο τηλεοπτικό δίκτυο τον Μάιο του 2024. Ένα spin-off αυτής της σειράς, το «Georgie & Mandy’s First Marriage» με πρωταγωνιστές τους Montana Jordan και Emily Osment, έκανε πρεμιέρα στο CBS στις 17 Οκτωβρίου 2024.