Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Στη φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας η μητέρα και ο σύντροφός της

Για την υπόθεση της κακοποίησης της 3χρονης στην Κρήτη, οδηγούνται στη φυλακή η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της.

Οι δυο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ανηλίκου.

Το 3χρονο κορίτσι παραμένει νοσηλευόμενο στο ΠΑΓΝΗ.

Εκτός της παραπάνω κατηγορίας, έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για άλλα αδικήματα:

Η 25χρονη σε 3ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή για ψευδή κατάθεση.

Ο 25χρονος σύντροφός της σε 3 μήνες φυλάκιση για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Τόσο η μητέρα, στην οποία διορίστηκε δικηγόρος, όσο και ο 25 χρόνος υποστήριξαν, ότι έχουν άγνοια αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.

Στη δική του απολογία, ο 25χρονος υποστήριξε, πως, τη στιγμή που χτύπησε το παιδί, εκείνος δούλευε σε θερμοκήπιο. «Με πήρε τηλέφωνο (η μητέρα της 3χρονης) και μου είπε έλα από εδώ η μικρή έχει χτυπήσει. Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε Νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί, εγώ ήμουν στη δουλειά», είπε, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

H μητέρα της 3χρονης αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε, πως δεν γνωρίζει πως τραυματίστηκε η τρίχρονη.

Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα του DNA

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των δειγμάτων του DNA από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, την ίδια και τον 25χρονο που θα ρίξουν φως στην υπόθεση όσον αφορά τα παιδιά. Η μητέρα υποστηρίζει πως και τα τέσσερα παιδιά είναι του Πακιστανού συντρόφου της.

Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Αποσωληνώθηκε το 3χρονο παιδί

Το 3χρονο κορίτσι που έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή.

Οι γιατροί εντόπισαν σοβαρότατα ευρήματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, απορρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας, ότι τα τραύματα οφείλονται σε ατύχημα που σημειώθηκε σε παιδική χαρά. Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και η Κοινωνική Υπηρεσία έχει αναλάβει τη φροντίδα τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

