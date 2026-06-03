Ο Σκοτ Πέλι απολύθηκε από το 60 Minutes αφού κατηγόρησε τη νέα διοίκηση ότι «σκοτώνει» την εκπομπή

Ο Σκοτ Πέλι απολύθηκε από το CBS News και το 60 Minutes, η πιο εμβληματική δημοσιογραφική εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης, μοιάζει να χάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν ακόμη ανταποκριτή.

Ο Πέλι, 68 ετών, εργαζόταν στο CBS από το 1989 και ήταν για χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του 60 Minutes. Η απόλυσή του ήρθε μετά από έντονη σύγκρουση με τη νέα διοίκηση της εκπομπής, σε μια περίοδο όπου το ιστορικό πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε βαθιά αναταραχή.

Σε εσωτερική συνάντηση με το προσωπικό, ο Πέλι φέρεται να κατηγόρησε την Μπάρι Γουάις, επικεφαλής σύνταξης του CBS News, ότι «σκοτώνει» το 60 Minutes. Αμφισβήτησε επίσης τα προσόντα του Νικ Μπίλτον, του νέου εκτελεστικού παραγωγού της εκπομπής, ο οποίος ανέλαβε μετά την πρόσφατη απομάκρυνση της Τάνια Σάιμον.

Facebook Twitter Ο Σκοτ Πέλι εργαζόταν στο CBS News από το 1989 και υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του 60 Minutes. Φωτ.: CBS News / Getty Images

Ο Μπίλτον, σε επιστολή απόλυσης που έγινε γνωστή από αμερικανικά ρεπορτάζ, κατηγόρησε τον Πέλι ότι μετέτρεψε την πρώτη του συνάντηση με το προσωπικό σε δημόσια επίθεση εναντίον του, απαξιώνοντας τα προσόντα και τις προθέσεις του. Η απόλυση έγινε με επίκληση σοβαρής αιτίας.

Ο Πέλι, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι το 60 Minutes έχει χάσει το «DNA» του υπό τη νέα διοίκηση. Σε δήλωσή του μετά την απόλυση, κατηγόρησε στελέχη του CBS News ότι του ζητήθηκε να εντάξει σε ρεπορτάζ ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς και πολιτική μεροληψία, χωρίς να δώσει δημόσια συγκεκριμένα παραδείγματα.

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια στιγμή που το 60 Minutes έχει ήδη χάσει σημαντικά πρόσωπα. Τις τελευταίες εβδομάδες απομακρύνθηκαν η εκτελεστική παραγωγός Τάνια Σάιμον και οι ανταποκρίτριες Σέριν Αλφόνσι και Σεσίλια Βέγκα, ενώ ο Άντερσον Κούπερ είχε ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει από την εκπομπή. Έτσι, το πρόγραμμα μπαίνει στην επόμενη σεζόν με πολύ περιορισμένο βασικό δημοσιογραφικό δυναμικό.

Αυτό που κάνει την υπόθεση μεγαλύτερη από μια εσωτερική σύγκρουση είναι το βάρος του ίδιου του 60 Minutes. Η εκπομπή ξεκίνησε το 1968 και έγινε για δεκαετίες συνώνυμη με το τηλεοπτικό ερευνητικό ρεπορτάζ στις ΗΠΑ. Ήταν ένα από τα σπάνια τηλεοπτικά προϊόντα που μπορούσαν να συνδυάζουν υψηλή τηλεθέαση, κύρος και δημοσιογραφική αυτονομία μέσα σε ένα μεγάλο εμπορικό δίκτυο.

Το παράδοξο είναι ότι η κρίση ξεσπά ενώ η εκπομπή δεν βρισκόταν σε πτώση. Το 60 Minutes είχε κλείσει την τελευταία τηλεοπτική σεζόν με αύξηση τηλεθέασης περίπου 9%, παραμένοντας ένα από τα πιο ισχυρά προγράμματα του CBS.

Πίσω από τη σύγκρουση βρίσκεται η νέα εποχή του CBS News, μετά την εξαγορά της Paramount από τη Skydance του Ντέιβιντ Έλισον. Η Μπάρι Γουάις, ιδρύτρια του Free Press και πολωτική φιγούρα στον αμερικανικό μιντιακό χώρο, ανέλαβε κεντρικό ρόλο στο δίκτυο με αποστολή να το αναμορφώσει για τη νέα ψηφιακή εποχή. Οι επικριτές της βλέπουν στις αλλαγές όχι απλώς εκσυγχρονισμό, αλλά προσπάθεια μετατόπισης της δημοσιογραφικής ταυτότητας του CBS σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης.

Η νέα ιδιοκτησία του ομίλου στον οποίο ανήκει το CBS κινείται επίσης σε μια περίοδο μεγάλων ρυθμιστικών και πολιτικών υπολογισμών, ενώ το 60 Minutes είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο δημόσιων επιθέσεων και νομικών πιέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιστορία έχει και ένα ανθρώπινο βάρος που ξεπερνά το εταιρικό παρασκήνιο. Ο Πέλι δήλωσε ότι αφιέρωσε δεκαετίες της ζωής του στο 60 Minutes, καλύπτοντας πολέμους και θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του για την εκπομπή. Μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση, επέστρεψε στα γραφεία του 60 Minutes, όπου το προσωπικό περίμενε να μάθει την τύχη του. Ώρες αργότερα, χωρίς να υπάρχει ακόμη απάντηση, φέρεται να τους είπε να πάνε σπίτι.

Αυτή η σκηνή εξηγεί γιατί η απόλυσή του διαβάζεται τόσο βαριά στον αμερικανικό μιντιακό κόσμο. Δεν αφορά μόνο έναν βετεράνο δημοσιογράφο που συγκρούστηκε με τους νέους προϊσταμένους του. Αφορά ένα ιστορικό πρόγραμμα που προσπαθεί να περάσει στη νέα εποχή, ενώ πολλοί από τους ανθρώπους που το έχτισαν φοβούνται ότι αυτή η νέα εποχή θα του κοστίσει την ψυχή του.

Facebook Twitter Η απόλυση του Σκοτ Πέλι θεωρείται το πιο δραματικό επεισόδιο στη σύγκρουση για το μέλλον του 60 Minutes και τη νέα κατεύθυνση του CBS News. Φωτ.: CBS News

Το CBS υποστηρίζει ότι οι αλλαγές έχουν στόχο να οδηγήσουν το 60 Minutes στον 21ο αιώνα. Ο Πέλι και άλλοι δημοσιογράφοι που αποχώρησαν ή απομακρύνθηκαν περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα: ένα δημοσιογραφικό ίδρυμα που, κατά τη δική τους άποψη, χάνει τις αρχές πάνω στις οποίες χτίστηκε.

Και κάπως έτσι, η απόλυση του Σκοτ Πέλι δεν είναι απλώς ένα τηλεοπτικό παρασκήνιο. Είναι η στιγμή που το παλιό κύρος της αμερικανικής τηλεόρασης συγκρούεται ανοιχτά με τη νέα λογική της ιδιοκτησίας, της πλατφόρμας και της πολιτικής καχυποψίας.

Με στοιχεία από New York Times, Los Angeles Times