Καράμο Μπράουν: «Πίσω από τα χαμόγελα του Queer Eye υπήρχε τοξικότητα»

Ο Καράμο Μπράουν μίλησε για την απόφασή του να απουσιάσει από την προώθηση της τελευταίας σεζόν του Queer Eye, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που, όπως υποστηρίζει, βίωσε στα χρόνια της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

Ο Μπράουν, που είχε τον ρόλο του συμβούλου ψυχικής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης στο Queer Eye, ακύρωσε τον Ιανουάριο προγραμματισμένες εμφανίσεις στο CBS Mornings και στο Today, όπου επρόκειτο να βρεθεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Fab Five: Άντονι Πορόφσκι, Τζόναθαν Βαν Νες, Ταν Φρανς και Τζερεμάια Μπρεντ.

Τότε είχε περιοριστεί σε μια δήλωση, λέγοντας ότι ήθελε να προστατεύσει την ψυχική του ηρεμία από ανθρώπους ή καταστάσεις που θα μπορούσαν να την καταστρέψουν. Τώρα, σε συνέντευξή του στο People, εξήγησε ότι δεν ήθελε να προσποιηθεί πως ήταν άρρωστος ή να μείνει σιωπηλός για να προστατεύσει μια εικόνα ενότητας που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανταποκρινόταν πια στην πραγματικότητα.

Facebook Twitter φωτογραφία: Phylicia J.L. Munn

Ο Μπράουν υποστηρίζει ότι στα γυρίσματα υπήρχε τοξικότητα, η οποία επιβαρύνθηκε από συμπεριφορές που, όπως λέει, δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς από την παραγωγή. «Όλοι έλεγαν απλώς “έτσι είναι αυτός ο άνθρωπος”, αντί να πουν ότι αυτή η συμπεριφορά δεν γίνεται δεκτή σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό τον επηρέαζε συστηματικά.

Οι εταιρείες παραγωγής ITV America και Scout Productions απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι ανησυχίες που τέθηκαν στη διάρκεια της παραγωγής αγνοήθηκαν ή αφέθηκαν χωρίς αντιμετώπιση. Σε δήλωσή τους ανέφεραν ότι τα ζητήματα που έφταναν στην ηγεσία της παραγωγής λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη και αντιμετωπίζονταν κατάλληλα, ενώ υποστήριξαν ότι η σειρά διατήρησε επαγγελματικό και σεβαστικό περιβάλλον για το καστ και το συνεργείο.

Ο Μπράουν μίλησε επίσης για μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε γίνει εναντίον του τις πρώτες εβδομάδες των γυρισμάτων. Ο ίδιος λέει ότι αρχικά πίστεψε πως η καταγγελία είχε γίνει από μέλος των Fab Five, με το οποίο, όπως υποστηρίζει, είχε μια «διασκεδαστική και φλερταριστική» σχέση στη φάση του casting. Αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, έμαθε ότι η καταγγελία είχε γίνει ανώνυμα από τρίτο πρόσωπο και ότι απαλλάχθηκε από οποιαδήποτε ευθύνη. Πηγή από την παραγωγή αμφισβήτησε στο People τον τρόπο με τον οποίο ο Μπράουν περιγράφει το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι έγινε έρευνα.

Στη συνέντευξη, ο Μπράουν αποκάλυψε ακόμη ότι το 2018, στη διάρκεια της τρίτης σεζόν του Queer Eye, υποτροπίασε έπειτα από 12 χρόνια νηφαλιότητας. Όπως είπε, το αλκοόλ τον οδήγησε ξανά και σε άλλες ουσίες. «Δεν διαχειριζόμουν σωστά αυτό που μου συνέβαινε, αλλά προσποιούμουν ότι ήμουν καλά», είπε. Σήμερα δηλώνει ξανά νηφάλιος.

Ένα ακόμη περιστατικό που, όπως λέει, τον έκανε να σταματήσει να σιωπά αφορούσε τη μητέρα του. Λίγο μετά την απουσία του από τις εμφανίσεις του Ιανουαρίου, είχε αναφερθεί ότι η μητέρα του άκουσε μέλη του καστ να τον κακολογούν όταν επισκέφθηκε το σετ το 2025. Ο Μπράουν επιβεβαίωσε τώρα το περιστατικό, λέγοντας ότι θυμάται τα δάκρυα στα μάτια της και τη φράση της: «Νόμιζα ότι ήταν φίλοι σου».

Ο ίδιος αναγνωρίζει πάντως ότι δεν διαχειρίστηκε πάντα σωστά την ένταση. «Πληγωνόμουν και ανταπέδιδα», είπε, προσθέτοντας ότι αναγνωρίζει το δικό του μερίδιο ευθύνης και τον τρόπο με τον οποίο οι πράξεις του επηρέασαν άλλους ανθρώπους.

Ο Μπράουν είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Τζόναθαν Βαν Νες, αλλά αναφέρθηκε θετικά στην προσωπική δουλειά που, όπως λέει, βλέπει να κάνει ο πρώην συμπρωταγωνιστής του. Τα υπόλοιπα μέλη του καστ δεν σχολίασαν στο People τις δηλώσεις του.

Παρά την ένταση, ο Μπράουν είπε ότι ελπίζει πως οι σχέσεις μπορούν κάποια στιγμή να αποκατασταθούν. «Νομίζω ότι όλοι αξίζουμε λίγη χάρη για το πώς χειριστήκαμε τον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον», είπε.

Το Queer Eye ολοκληρώνεται στο Netflix έπειτα από μια διαδρομή που το έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα reality brands της πλατφόρμας. Οι νέες δηλώσεις του Μπράουν, όμως, φωτίζουν μια πολύ πιο δύσκολη πλευρά πίσω από τη feel-good εικόνα της σειράς.

Με στοιχεία από Hollywood Reporter και People