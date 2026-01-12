TV & MEDIA
Eurovision 2026: Στον πρώτο ημιτελικό θα διαγωνισθεί η Ελλάδα, στις 12 Μαΐου

H Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου

The LiFO team
Στον πρώτο ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα.

Η εμφάνιση των χωρών στους δύο ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιανουαρίου, στη Βιέννη.

Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

Η κατάταξη των χωρών στους ημιτελικούς της Eurovision

Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους Ημιτελικούς έχει ως εξής:

1ος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

  • Γεωργία
  • Πορτογαλία
  • Κροατία
  • Σουηδία
  • Φινλανδία
  • Μολδαβία
  • Ελλάδα

Β’ Μισό

  • Μαυροβούνιο
  • Εσθονία
  • Άγιος Μαρίνος
  • Πολωνία
  • Βέλγιο
  • Λιθουανία
  • Σερβία
  • Ισραήλ

2ος Ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

  • Αρμενία
  • Ρουμανία
  • Ελβετία
  • Αζερμπαϊτζάν
  • Λουξεμβούργο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία

Β’ Μισό

  • Αλβανία
  • Δανία
  • Κύπρος
  • Νορβηγία
  • Μάλτα
  • Αυστραλία
  • Ουκρανία
  • Λετονία
