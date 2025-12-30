TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026: Πότε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του Εθνικού Τελικού

Η εμφάνιση - «έκπληξη» στην παρουσίαση των 28 φιναλίστ για την Eurovision 2026

The LiFO team
The LiFO team
EUROVISION 2026 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Facebook Twitter
0

Πλησιάζει ο 70ός Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία, με την πρώτη πράξη σε ό,τι αφορά τον Εθνικό Τελικό να λαμβάνει χώρα την ερχόμενη Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, την πρώτη Κυριακή της νέας χρονιάς, η ΕΡΤ1 θα παρουσίασει -με την τρίωρη εκπομπή «Sing for Greece»- τους 28 υποψηφίους, που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην επερχόμενη Eurovision 2026.

Όπως έκανε γνωστό η δημόσια τηλεόραση, από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, θα συστήσουν στο κοινό τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας

«Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο» περιγράφει η ΕΡΤ.

«Μια στιγμή-κλειδί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026» καταλήγει η ίδια ανακοίνωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.


 

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

TV & Media / Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Η συγκίνηση στο reunion και η αναφορά σε όσους «έφυγαν»

«Η Ειρήνη Κουμαριανού ήταν, είναι και θα είναι η γιαγιά της καρδιάς μας» έγραψαν στα social - «Είμαι κατά το ήμισυ στο reunion γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής» είπε ο Πατρίκιος Κωστής
THE LIFO TEAM
 
 