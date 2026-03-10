ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν σε Τραμπ για το τέλος του πολέμου: «Εμείς αποφασίζουμε πότε σταματά, θα μαχόμαστε για όσο απαιτείται»

«Θα τελειώσει σύντομα» δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απάντησαν οι Φρουροί της Επανάστασης και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», την 11η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντικρούοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» για την Τεχεράνη.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Θα τελειώσει σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», χωρίς να δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στον Κόλπο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μείωσαν τις τιμές του πετρελαίου, που είχαν αυξηθεί αλματωδώς, και φάνηκαν να αλλάζουν κάπως το κλίμα στις χρηματαγορές.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαϊάμι, την πρώτη μετά από δέκα ημέρες πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Είπε επίσης ότι ο στρατός του και αυτός του Ισραήλ είναι «πολύ μπροστά» στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων στο οποίο είχε αναφερθεί προηγουμένως, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε πως θα διατάξει θα χτυπηθεί «πολύ πιο δυνατά» το Ιράν εάν η Τεχεράνη «πάρει όμηρο τον κόσμο» εμποδίζοντας παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνάει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) υπό κανονικές συνθήκες.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει αδιάβατη όσο διαρκεί ο πόλεμος, διεμήνυσε νωρίτερα χθες ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

Οι ΗΠΑ έπληξαν σε δέκα ημέρες πάνω από 5.000 στόχους, ανάμεσά τους πάνω από 50 ιρανικά πλοία, ανακοίνωσε χθες ο αμερικανικός στρατός.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ο Τραμπ είναι νταής. Απεχθάνεται το να μην παίρνει αυτό που θέλει»

Οπτική Γωνία / «Ο Τραμπ είναι νταής. Απεχθάνεται να μην παίρνει αυτό που θέλει»

Ο έγκριτος δημοσιογράφος της «Guardian», Τζον Γκρέις, μιλά για τον πόλεμο στο Ιράν που κινδυνεύει να γίνει «πόλεμος όλων μας» και εξηγεί γιατί ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΟΜΙΛΙΑ

Διεθνή / Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή, ο κόσμος μας σέβεται περισσότερο από ποτέ»

«Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και αποφασιστικά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στη Φλόριντα
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Μέση Ανατολή: «Έχουμε εκπλήξεις, θα αυξηθούν η συχνότητα και το εύρος των εκτοξεύσεων», λέει το Ιράν

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ βομβάρδισε αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης και το Ιράν κλιμακώνει - Αναφορές για χτύπημα στη Βαγδάτη
THE LIFO TEAM
 
 