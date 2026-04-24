Akylas: «Η Παρθένα Χοροζίδου δεν θα κάνει τη μητέρα μου στη Eurovision»

Ο Akylas και η ελληνική αποστολή για τη Eurovision 2026, διοργάνωσαν ένα μεγάλο πάρτι στην Αθήνα, λίγο πριν αναχωρήσουν για τη Βιέννη.

Ο Akylas μίλησε σε τηλεοπτικές κάμερες που βρέθηκαν στο Shamone, για το ταξίδι του στη φετινή Eurovision και μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε πως η Παρθένα Χοροζίδου δεν θα υποδυθεί τη μητέρα του στη σκηνή, όπως είχε αρχικά ακουστεί.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο καλλιτέχνης, στις πρόβες υπάρχει καλή διάθεση και χιούμορ μεταξύ τους, αλλά ο συγκεκριμένος ρόλος δεν ισχύει.

«Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί είχε ανακοινωθεί στην αρχή με το που βγήκε το όνομά της, ότι θα κάνει τη μητέρα μου, οπότε το κοροϊδεύουμε. Όποτε με βλέπει, φωνάζει “παιδί μου, παιδί μου”. Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι», σημείωσε μιλώντας στις κάμερες.

Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision 2026: «Δεν θα κάνω την μαμά του Akyla»

Η Παρθένα Χοροζίδου δήλωσε από την πλευρά της, ότι η συμμετοχή της στη Eurovision ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, εκφράζοντας ενθουσιασμό και αισιοδοξία για την εμφάνιση στη Βιέννη.

«Δεν θα σας πούμε τίποτα φυσικά, το κρατούσαμε μυστικό ότι θα είμαστε στη σκηνή με τον Akyla. Ονειρευόμουν από μικρή να πάω στη Eurovision και ήρθε σαν δώρο. Με πήρε τηλέφωνο ο Φωκάς Ευαγγελινός και μου λέει θα είσαι μαζί μου στην Eurovision; "Του λέω τρελός είσαι Χριστιανέ μου; Άσε με να το σκεφτώ"», ανέφερε αρχικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Πάω στους γονείς μου και τους το λέω και λένε σου λέει ο βασιλιάς της Eurovision να πας μαζί του και λες όχι; Έτσι του είπα “φυσικά θα είμαι μαζί σου”. Το ήξερα πάρα πολύ καιρό, συζητούσαν στο θέατρο πως θα πάει ο Akylas και έλεγα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θα κάνω την μαμά του Akyla, αισθάνομαι ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και το εύχομαι. Δεν έχω άγχος πάμε με τους καλύτερους», κατέληξε.