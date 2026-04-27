Το House of the Dragon επιστρέφει στις 21 Ιουνίου με νέο trailer γεμάτο φωτιά και αίμα

Το House of the Dragon επιστρέφει στις 21 Ιουνίου και το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer της 3ης σεζόν, λίγες ημέρες μετά την πρώτη προβολή του στο CCXP Mexico.

Το βίντεο δείχνει τη σειρά να μπαίνει πλέον ολοκληρωτικά στη φάση του πολέμου. Η Ρενίρα ανεβαίνει στη Σύραξ, ο Άιμοντ σπέρνει την καταστροφή, ενώ η μάχη για τον Σιδερένιο Θρόνο γίνεται όλο και πιο αδυσώπητη. «Κοιτάξτε τον ουρανό. Η καταστροφή και η ερήμωση μας περικυκλώνουν», ακούγεται να λέει ο Σερ Κρίστον Κόουλ στο trailer, δίνοντας το στίγμα της νέας σεζόν.

Η 3η σεζόν ξεκινά από το σημείο όπου σταμάτησε η δεύτερη, με τον εμφύλιο των Ταργκάριεν να έχει περάσει σε ανοιχτό πόλεμο. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι όλο και πιο οξυμένες συγκρούσεις μέσα στην ίδια την οικογένεια, κυρίως ανάμεσα στον Άεγκον και τον Άιμοντ, ενώ στο νέο υλικό ξεχωρίζει και η πρώτη εμφάνιση του Τζέιμς Νόρτον ως Όρμουντ Χαϊτάουερ.

Ο δημιουργός και showrunner Ράιαν Κόνταλ χαρακτήρισε τη νέα σεζόν τη μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι σήμερα η παραγωγή, λέγοντας ότι θα είναι «σκοτεινή, αστεία, γεμάτη δράση, συγκίνηση και, φυσικά, πολλούς δράκους». Από την πλευρά του, ο Ματ Σμιθ είπε ότι η ομάδα προσπάθησε να κάνει τη σειρά «μεγαλύτερη, πιο τολμηρή, πιο αιματηρή, πιο βίαιη και πιο επικίνδυνη».

Η 3η σεζόν του House of the Dragon θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 μ.μ. ώρα ΗΠΑ στο HBO.

