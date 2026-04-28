Λίζα Κούντροου: Μίλησε για την «σκληρή» συμπεριφορά των ανδρών σεναριογράφων στα «Φιλαράκια»

Σε παλαιότερη αγωγή, η Amanda Lyle είχε υποστηρίξει πως οι σεναριογράφοι έκαναν συχνά σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια

Η Λίζα Κούντροου στηλίτευσε τη μισογύνικη στάση των σεναριογράφων της σειράς «Τα Φιλαράκια» / Φωτ.: EPA
Η Λίζα Κούντροου (Lisa Kudrow) αποκάλυψε σε συνέντευξή της στους Times του Λονδίνου ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Τα Φιλαράκια», αντιμετώπισε μία «σκληρή» συμπεριφορά από την ομάδα των σεναριογράφων, οι οποίοι ήταν στην πλειονότητά τους άνδρες.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή ως Φίμπι Μπουφέι στη δημοφιλή sitcom του NBC, ανέφερε ότι οι σεναριογράφοι συχνά επέπλητταν το καστ για λάθη στις ατάκες, ενώ εκτός δουλειάς συζητούσαν σεξουαλικές φαντασιώσεις για τις συμπρωταγωνίστριές της.

«Υπήρχαν σίγουρα άσχημα πράγματα που συνέβαιναν στα παρασκήνια», είπε χαρακτηριστικά. «Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε μπροστά σε ζωντανό κοινό περίπου 400 ατόμων και αν χαλούσες μια ατάκα ή δεν είχε την αντίδραση που ήθελαν, μπορούσαν να πουν: “Δεν μπορεί να διαβάσει; Δεν προσπαθεί καν. Μου κατέστρεψε την ατάκα”».

Λίζα Κούντροου: «Οι άνδρες συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις με γυναίκες ηθοποιούς»

Η Κούντροου πρόσθεσε ότι στο δωμάτιο των σεναριογράφων «οι άνδρες έμεναν ξύπνιοι μέχρι αργά, συζητώντας τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για την Τζένιφερ Άνιστον και την Κόρτνεϊ Κοξ. Ήταν έντονο».

Παρότι χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «σκληρή», σημείωσε ότι δεν της έδινε ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα περισσότερα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες. «Μπορούσε να ήταν μία βίαιη συμπεριφορά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, και κυρίως άνδρες, έμεναν μέχρι τις 3 τα ξημερώματα προσπαθώντας να γράψουν τη σειρά, οπότε σκεφτόμουν: πείτε ό,τι θέλετε πίσω από την πλάτη μου, δεν έχει σημασία».

Η κουλτούρα αυτή στο συγγραφικό επιτελείο της σειράς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Amanda Lyle, που είχε εργαστεί ως βοηθός σεναριογράφου το 1999 στην έκτη σεζόν, κατέθεσε αγωγή κατά της Warner Bros. Television.

Στην αγωγή της υποστήριζε ότι οι σεναριογράφοι έκαναν συχνά σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια και ότι η ίδια υποχρεωνόταν να καταγράφει όσα λέγονταν στο δωμάτιο.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο τελικά αποφάνθηκε εις βάρος της, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελούσε μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από Variety, Times

